Mürekkep Damlaları
Ahmet Muhip Dıranas'ın Hayatı, Sanatı ve İlham Kaynakları | Mürekkep Damlaları
"Kar" Şiirinde Kış Doğası İle İnsan Ruhu Arasındaki İlişki Nasıl Ele Alınmıştır?
Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Mürekkep Damlaları
03:00 Ahmet Muhip Dıranas'ın "Kar" Şiiri
06:00 Ahmet Muhip Dıranas'ın Hayatı, Sanatı ve İlham Kaynakları
12:00 Ahmet Muhip Dıranas'ın Hayatındaki Önemli Dönüm Noktaları
14:15 Ahmet Muhip Dıranas Nasıl Bir Eğitim Aldı?
16:30 Ahmet Muhip Dıranas'ın Edebi Üslubunu Etkileyen Şairler
18:30 Ahmet Muhip Dıranas'ın Şiir Anlayışı ve Edebi Üslubu
21:00 "Şiir İşçiliği" Konusunda Ahmet Muhip Dıranas'ın Hassasiyetleri
24:30 Ahmet Muhip Dıranas'ın Şiir Evrenine Yolculuk
28:00 Ahmet Muhip Dıranas'ın Tabiat Şiirlerinde İnsanın Konumu Nasıl Ele Alınıyor?
30:00 "Kar" Şiirinde Kış Doğası İle İnsan Ruhu Arasındaki İlişki Nasıl Ele Alınmıştır?
33:00 Türk Edebiyatında Ahmet Muhip Dıranas'ın Nasıl Bir Yeri Var?
38:00 Ahmet Muhip Dıranas'ın "Kar" Şiiri
42:00 Sessizliğin ve Melankolinin Dizelere Yansıması: Kar Şiiri
48:00 "Kar" Şiirinde Yalnızlık Teması Nasıl Ele Alınmıştır?