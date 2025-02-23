VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN

Mürekkep Damlaları

Ahmet Muhip Dıranas'ın Hayatı, Sanatı ve İlham Kaynakları | Mürekkep Damlaları

"Kar" Şiirinde Kış Doğası İle İnsan Ruhu Arasındaki İlişki Nasıl Ele Alınmıştır?

Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Mürekkep Damlaları
03:00 Ahmet Muhip Dıranas'ın "Kar" Şiiri
06:00 Ahmet Muhip Dıranas'ın Hayatı, Sanatı ve İlham Kaynakları
12:00 Ahmet Muhip Dıranas'ın Hayatındaki Önemli Dönüm Noktaları
14:15 Ahmet Muhip Dıranas Nasıl Bir Eğitim Aldı?
16:30 Ahmet Muhip Dıranas'ın Edebi Üslubunu Etkileyen Şairler
18:30 Ahmet Muhip Dıranas'ın Şiir Anlayışı ve Edebi Üslubu
21:00 "Şiir İşçiliği" Konusunda Ahmet Muhip Dıranas'ın Hassasiyetleri
24:30 Ahmet Muhip Dıranas'ın Şiir Evrenine Yolculuk
28:00 Ahmet Muhip Dıranas'ın Tabiat Şiirlerinde İnsanın Konumu Nasıl Ele Alınıyor?
30:00 "Kar" Şiirinde Kış Doğası İle İnsan Ruhu Arasındaki İlişki Nasıl Ele Alınmıştır?
33:00 Türk Edebiyatında Ahmet Muhip Dıranas'ın Nasıl Bir Yeri Var?
38:00 Ahmet Muhip Dıranas'ın "Kar" Şiiri
42:00 Sessizliğin ve Melankolinin Dizelere Yansıması: Kar Şiiri
48:00 "Kar" Şiirinde Yalnızlık Teması Nasıl Ele Alınmıştır?

Daha Fazla Göster

Mürekkep Damlaları

Ahmet Muhip Dıranas'ın Hayatı, Sanatı ve İlham Kaynakları | Mürekkep Damlaları
Kudüs Şairi Nuri Pakdil ve "Anneler ve Kudüsler" Şiiri | Mürekkep Damlaları
Mehmet Akif İnan'ın "Mescid-i Aksa" Şiiri | Mürekkep Damlaları
Erdem Bayazıt'ın Şiir Dili: İsyan, Sevda ve Vatan Aşkı | Mürekkep Damlaları
Namık Kemal'in "Vatan Şarkısı" Şiiri | Mürekkep Damlaları
"Uyan" Şiirinde Mehmet Akif'in Çağrısı Neyi İşaret Ediyor? | Mürekkep Damlaları
Yunus Emre'nin "İlim Kendin Bilmektir" Şiiri | Mürekkep Damlaları
İlhamını Hak'tan Alan Bir Sanatçı: Neşet Ertaş | Mürekkep Damlaları
Yedi Güzel Adam'ın Zarif Şairi: Cahit Zarifoğlu | Mürekkep Damlaları
Tanpınar'ın Şiirinde Tarih ve Doğanın Bütünleştiği Şehir "Bursa" | Mürekkep Damlaları
Behçet Necatigil'in Sevgilerde Şiiri - Mürekkep Damlaları
Cahit Sıktı Tarancı'nın "Otuz Beş Yaş" Şiiri | Mürekkep Damlaları
Anadolu'nun Yanık Ozanı: Aşık Veysel | Mürekkep Damlaları
Bir Dava Adamı: Necip Fazıl Kısakürek | Mürekkep Damlaları
Ziya Osman Saba'nın Şiir Sanatı | Mürekkep Damlaları
İsmet Özel'i Diğer Şairlerden Ayıran Özellikler | Mürekkep Damlaları
İslam, Karakoç Şiirinin Olmazsa Olmazıdır | Mürekkep Damlaları
Çizginin Diliyle Türk Edebiyatının Önemli Olayları | Mürekkep Damlaları
Türk Edebiyatında Garip Akımı ve Orhan Veli Kanık | Mürekkep Damlaları
Ramazan'ın Divan Edebiyatına Yansıyan Yüzü: Ramazaniye | Mürekkep Damlaları
Ramazan ve Edebiyat: Samanyolunda Ziyafet | Mürekkep Damlaları
Beyaz Perdede İnanç, Temsil ve Edebiyat | Mürekkep Damlaları
Hz. Peygamber sevgisi şiirlere nasıl yansımıştır? | Mürekkep Damlaları
Osmanlı'da Ramazan Ayında Camilerde Yapılan Hazırlıklar | Mürekkep Damlaları
Sabahattin Ali'nin edebi kişiliği ve eserleri I Mürekkep Damlaları
Mürekkebin "Aşk" Yazdığı Şiirlerden Seçkiler | Mürekkep Damlaları
Türk Edebiyatında Metinlerarasılık | Mürekkep Damlaları
Edebiyatta Yapay Zeka Kullanımı İntihal (Aşırma) Sayılır mı? | Mürekkep Damlaları
Edebiyatın Zirve Yazarlarından "Ahmet Hamdi Tanpınar" | Mürekkep Damlaları
Türk Edebiyatında Anma Törenleri ve Jübileler | Mürekkep Damlaları
Kurmaca ve Gerçeklik Arasındaki Saatleri Ayarlama Enstitüsü | Mürekkep Damlaları
Doğuştan İstiklale Aşık Bir Şair: Mehmet Akif Ersoy
Türk Kültürü ve Medeniyetinde Mevlana'nın Yeri | Mürekkep Damlaları
Türk Kültür ve Edebiyatında Çay ve Çayhaneler | Mürekkep Damlaları
Türk Edebiyatında Kahve ve Kahvehaneler | Mürekkep Damlaları
İdeal İle Hareket Arasında İnkılap Edebiyatı | Mürekkep Damlaları
Diriliş Davasının Öncüsü Sezai Karakoç | Mürekkep Damlaları
Türk Romanında İşgal Yılları ve Milli Mücadele | Mürekkep Damlaları
İşgalden Kurtuluşa "İstanbul" | Mürekkep Damlaları
Şairlerin Dilinden Kudüs ve Mescid-i Aksa I Mürekkep Damlaları
Gülper Refiğ ile sanat, sinema ve edebiyat üzerine | Mürekkep Damlaları
İşgal, Direniş ve Edebiyat I Mürekkep Damlaları
Amak-ı Hayal: Rüya mı, Gerçek mi? | Mürekkep Damlaları
Dijital Dünya, Yapay Zeka ve Edebiyat | Mürekkep Damlaları
Edebiyatçıların Okul Hatıraları | Mürekkep Damlaları
Edebiyatımızda Kurban Bayramı | Mürekkep Damlaları
Bir Huzursuzluğun Romanı: Huzur I Mürekkep Damlaları
Yedi Güzel Adam'ın zarif şairi: Cahit Zarifoğlu | Mürekkep Damlaları
İstanbul'un Fethi'nin 570. Yıl Dönümü I Mürekkep Damlaları
Defter-i Meşahirler I Mürekkep Damlaları
Edebiyatımızda Ramazan Gelenekleri I Mürekkep Damlaları
Geçmişten Günümüze Ramazan Gelenekleri I Mürekkep Damlaları
Edebiyatımızda Ramazan Hazırlıkları | Mürekkep Damlaları
Günümüz Edebiyatında Aşıklara Yer Var Mı? I Mürekkep Damlaları
Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı I Mürekkep Damlaları
Türk edebiyatında depremin yansıdığı hikaye ve romanlar I Mürekkep Damlaları
Depremin Edebiyatımıza Yansıması I Mürekkep Damlaları
Eski - Yeni Tartışması I Mürekkep Damlaları
Bir Nesil Tasavvuru Olarak Asım I Mürekkep Damlaları
Şehir, İnsan ve Değişim I Mürekkep Damlaları
Gelenek Karşısında Tanzimat Edebiyatı | Mürekkep Damlaları
Dünya Romanının Serüveni I Mürekkep Damlaları
"Usta Konuşmak İstiyor" Kitabı ve Dergah Dergisi I Mürekkep Damlaları
Mehmet Akif Ersoy'u Tanımak ve Anlamak I Mürekkep Damlaları
Sibel Eraslan I Mürekkep Damlaları
Z Kuşağının Okuma Alışkanlıkları I Mürekkep Damlaları
Örnek Bir Araştırma Kütüphanesi Olarak İSAM I Mürekkep Damlaları
Ahmet Haşim'in Edebi Serüveni I Mürekkep Damlaları
Diriliş Eri: Sezai Karakoç I Mürekkep Damlaları
Osmanlı Romanında Şair ve Şiir I Mürekkep Damlaları
Yahya Kemal'in Hayatı, Doğduğu ve Yetiştiği Çevre I Mürekkep Damlaları
Kitabeler Üzerinden Mezar Taşı Edebiyatı I Mürekkep Damlaları
Kütüphanelerin Altın Çağı: 18. Yüzyıl I Mürekkep Damlaları
İsmail Erünsal'ın Hayatı ve Eserleri I Mürekkep Damlaları
Ünlü Şairlerin Kaleminden Sonbahar Şiirleri I Mürekkep Damlaları
Sonbaharın Edebiyatımıza Yansımaları I Mürekkep Damlaları
İroni Eserlerinin Öncüsü: Saatleri Ayarlama Enstitüsü I Mürekkep Damlaları
Milletimizin Varoluş Destanı: İstiklal Marşı I Mürekkep Damlaları
Türkiye'de Dergiciliğin Tarihsel Gelişimi I Mürekkep Damlaları
Göçmenlik ve Göçmen Edebiyatı I Mürekkep Damlaları
Mustafa Kutlu'nun Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri I Mürekkep Damlaları
Geleneksel İstanbul Ramazanları I Mürekkep Damlaları

Diğer Programlar

TÜMÜ
-->

56. Bölüm

-->

50. Bölüm

-->

6. Bölüm

-->

10. Bölüm

-->

32. Bölüm

CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı