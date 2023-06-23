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Bir Huzursuzluğun Romanı: Huzur I Mürekkep Damlaları 23 Haziran 2023 | 108. Bölüm
Yedi Güzel Adam'ın zarif şairi: Cahit Zarifoğlu | Mürekkep Damlaları 16 Haziran 2023 | 107. Bölüm
İstanbul'un Fethi'nin 570. Yıl Dönümü I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 106. Bölüm
Defter-i Meşahirler I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 102. Bölüm
Edebiyatımızda Ramazan Gelenekleri I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 99. Bölüm
Geçmişten Günümüze Ramazan Gelenekleri I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 97. Bölüm
Edebiyatımızda Ramazan Hazırlıkları | Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 96. Bölüm
Günümüz Edebiyatında Aşıklara Yer Var Mı? I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 95. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 94. Bölüm
Türk edebiyatında depremin yansıdığı hikaye ve romanlar I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 93. Bölüm
Depremin Edebiyatımıza Yansıması I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 92. Bölüm
Eski - Yeni Tartışması I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 88. Bölüm
Bir Nesil Tasavvuru Olarak Asım I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 87. Bölüm
Şehir, İnsan ve Değişim I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 86. Bölüm
Gelenek Karşısında Tanzimat Edebiyatı | Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 85. Bölüm
Dünya Romanının Serüveni I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 83. Bölüm
"Usta Konuşmak İstiyor" Kitabı ve Dergah Dergisi I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 42. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy'u Tanımak ve Anlamak I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 38. Bölüm
Sibel Eraslan I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Z Kuşağının Okuma Alışkanlıkları I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 36. Bölüm
Örnek Bir Araştırma Kütüphanesi Olarak İSAM I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 35. Bölüm
Ahmet Haşim'in Edebi Serüveni I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 33. Bölüm
Diriliş Eri: Sezai Karakoç I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 32. Bölüm
Osmanlı Romanında Şair ve Şiir I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Yahya Kemal'in Hayatı, Doğduğu ve Yetiştiği Çevre I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Kitabeler Üzerinden Mezar Taşı Edebiyatı I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Kütüphanelerin Altın Çağı: 18. Yüzyıl I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 28. Bölüm
İsmail Erünsal'ın Hayatı ve Eserleri I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Ünlü Şairlerin Kaleminden Sonbahar Şiirleri I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Sonbaharın Edebiyatımıza Yansımaları I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 25. Bölüm
İroni Eserlerinin Öncüsü: Saatleri Ayarlama Enstitüsü I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Milletimizin Varoluş Destanı: İstiklal Marşı I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Türkiye'de Dergiciliğin Tarihsel Gelişimi I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Göçmenlik ve Göçmen Edebiyatı I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Mustafa Kutlu'nun Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 20. Bölüm
Geleneksel İstanbul Ramazanları I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 3. Bölüm

Bir Huzursuzluğun Romanı: Huzur I Mürekkep Damlaları

Mürekkep Damlaları'nda bu hafta "Ahmet Hamdi Tanpınar ve "Huzur" Romanı" konuşuldu.

Prof. Dr. Turgay Anar'ın sunumu ve Ali Şükrü Çoruk'un katkılarıyla Mürekkep Damlaları sizlerle... Mürekkep Damlaları'nda bu hafta "Ahmet Hamdi Tanpınar ve "Huzur" Romanı" konuşuldu.

00:00 Mürekkep Damlaları
01:00 Ahmet Hamdi Tanpınar ve "Huzur" Romanı
09:00 Tefrika edilen romanın kitap olarak yayımlanan romandan farkı ne?
11:00 Bir Huzursuzluğun Romanı: Huzur
19:00 Huzur yalnızca bir aşk romanı mı?
25:00 Bir Güne Sığdırılan Bir Ömür: Huzur'da Zaman
26:00 Huzur romanı karakterleri insanlığın hangi yönlerini temsil eder?
30:00 Huzur romanı karakterlerinin gerçek hayatta bir karşılığı var mı?
56:00 Tanpınar'ın Huzur Romanında İstanbul
1:00:00 Tanpınar, Huzur romanında İstanbul'a nasıl bir kimlik kazandırdı?
1:15:00 Tanpınar'ın Huzur romanında musikiye nasıl yer verilmiştir?
1:19:00 Huzur romanının huzursuz karakteri "Suat" neyi temsil eder?
1:30:00 Bir Fotoğrafın Hikayesi...

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