Bir Huzursuzluğun Romanı: Huzur I Mürekkep Damlaları
Mürekkep Damlaları'nda bu hafta "Ahmet Hamdi Tanpınar ve "Huzur" Romanı" konuşuldu.
Prof. Dr. Turgay Anar'ın sunumu ve Ali Şükrü Çoruk'un katkılarıyla Mürekkep Damlaları sizlerle... Mürekkep Damlaları'nda bu hafta "Ahmet Hamdi Tanpınar ve "Huzur" Romanı" konuşuldu.
00:00 Mürekkep Damlaları
01:00 Ahmet Hamdi Tanpınar ve "Huzur" Romanı
09:00 Tefrika edilen romanın kitap olarak yayımlanan romandan farkı ne?
11:00 Bir Huzursuzluğun Romanı: Huzur
19:00 Huzur yalnızca bir aşk romanı mı?
25:00 Bir Güne Sığdırılan Bir Ömür: Huzur'da Zaman
26:00 Huzur romanı karakterleri insanlığın hangi yönlerini temsil eder?
30:00 Huzur romanı karakterlerinin gerçek hayatta bir karşılığı var mı?
56:00 Tanpınar'ın Huzur Romanında İstanbul
1:00:00 Tanpınar, Huzur romanında İstanbul'a nasıl bir kimlik kazandırdı?
1:15:00 Tanpınar'ın Huzur romanında musikiye nasıl yer verilmiştir?
1:19:00 Huzur romanının huzursuz karakteri "Suat" neyi temsil eder?
1:30:00 Bir Fotoğrafın Hikayesi...