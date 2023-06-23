Bir Huzursuzluğun Romanı: Huzur I Mürekkep Damlaları

Mürekkep Damlaları'nda bu hafta "Ahmet Hamdi Tanpınar ve "Huzur" Romanı" konuşuldu.

Prof. Dr. Turgay Anar'ın sunumu ve Ali Şükrü Çoruk'un katkılarıyla Mürekkep Damlaları sizlerle... Mürekkep Damlaları'nda bu hafta "Ahmet Hamdi Tanpınar ve "Huzur" Romanı" konuşuldu.

00:00 Mürekkep Damlaları

01:00 Ahmet Hamdi Tanpınar ve "Huzur" Romanı

09:00 Tefrika edilen romanın kitap olarak yayımlanan romandan farkı ne?

11:00 Bir Huzursuzluğun Romanı: Huzur

19:00 Huzur yalnızca bir aşk romanı mı?

25:00 Bir Güne Sığdırılan Bir Ömür: Huzur'da Zaman

26:00 Huzur romanı karakterleri insanlığın hangi yönlerini temsil eder?

30:00 Huzur romanı karakterlerinin gerçek hayatta bir karşılığı var mı?

56:00 Tanpınar'ın Huzur Romanında İstanbul

1:00:00 Tanpınar, Huzur romanında İstanbul'a nasıl bir kimlik kazandırdı?

1:15:00 Tanpınar'ın Huzur romanında musikiye nasıl yer verilmiştir?

1:19:00 Huzur romanının huzursuz karakteri "Suat" neyi temsil eder?

1:30:00 Bir Fotoğrafın Hikayesi...