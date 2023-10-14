Gülper Refiğ ile sanat, sinema ve edebiyat üzerine | Mürekkep Damlaları

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| Mürekkep Damlaları 14 Ekim 2023 116. Bölüm
İşgal, Direniş ve Edebiyat I Mürekkep Damlaları 06 Ekim 2023 115. Bölüm
Amak-ı Hayal: Rüya mı, Gerçek mi? | Mürekkep Damlaları 29 Eylül 2023 112. Bölüm
Dijital Dünya, Yapay Zeka ve Edebiyat | Mürekkep Damlaları 21 Eylül 2023 111. Bölüm
Edebiyatçıların Okul Hatıraları | Mürekkep Damlaları 21 Eylül 2023 110. Bölüm
Edebiyatımızda Kurban Bayramı | Mürekkep Damlaları 30 Haziran 2023 109. Bölüm
Bir Huzursuzluğun Romanı: Huzur I Mürekkep Damlaları 23 Haziran 2023 108. Bölüm
Yedi Güzel Adam'ın zarif şairi: Cahit Zarifoğlu | Mürekkep Damlaları 16 Haziran 2023 107. Bölüm
İstanbul'un Fethi'nin 570. Yıl Dönümü I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 106. Bölüm
Defter-i Meşahirler I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 102. Bölüm
Edebiyatımızda Ramazan Gelenekleri I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 99. Bölüm
Geçmişten Günümüze Ramazan Gelenekleri I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 97. Bölüm
Edebiyatımızda Ramazan Hazırlıkları | Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 96. Bölüm
Günümüz Edebiyatında Aşıklara Yer Var Mı? I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 95. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 94. Bölüm
Türk edebiyatında depremin yansıdığı hikaye ve romanlar I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 93. Bölüm
Depremin Edebiyatımıza Yansıması I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 92. Bölüm
Eski - Yeni Tartışması I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 88. Bölüm
Bir Nesil Tasavvuru Olarak Asım I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 87. Bölüm
Şehir, İnsan ve Değişim I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 86. Bölüm
Gelenek Karşısında Tanzimat Edebiyatı | Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 85. Bölüm
Dünya Romanının Serüveni I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 83. Bölüm
"Usta Konuşmak İstiyor" Kitabı ve Dergah Dergisi I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 42. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy'u Tanımak ve Anlamak I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 38. Bölüm
Sibel Eraslan I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 37. Bölüm
Z Kuşağının Okuma Alışkanlıkları I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 36. Bölüm
Örnek Bir Araştırma Kütüphanesi Olarak İSAM I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 35. Bölüm
Ahmet Haşim'in Edebi Serüveni I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 33. Bölüm
Diriliş Eri: Sezai Karakoç I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 32. Bölüm
Osmanlı Romanında Şair ve Şiir I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 31. Bölüm
Yahya Kemal'in Hayatı, Doğduğu ve Yetiştiği Çevre I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 30. Bölüm
Kitabeler Üzerinden Mezar Taşı Edebiyatı I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 29. Bölüm
Kütüphanelerin Altın Çağı: 18. Yüzyıl I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 28. Bölüm
İsmail Erünsal'ın Hayatı ve Eserleri I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 27. Bölüm
Ünlü Şairlerin Kaleminden Sonbahar Şiirleri I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 26. Bölüm
Sonbaharın Edebiyatımıza Yansımaları I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 25. Bölüm
İroni Eserlerinin Öncüsü: Saatleri Ayarlama Enstitüsü I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 24. Bölüm
Milletimizin Varoluş Destanı: İstiklal Marşı I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 23. Bölüm
Türkiye'de Dergiciliğin Tarihsel Gelişimi I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 22. Bölüm
Göçmenlik ve Göçmen Edebiyatı I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 21. Bölüm
Mustafa Kutlu'nun Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 20. Bölüm
Geleneksel İstanbul Ramazanları I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 3. Bölüm

Gülper Refiğ ile sanat, sinema ve edebiyat üzerine | Mürekkep Damlaları

Bu bölümde Gülper Refiğ ile ulusal sinemanın öncü ismi Halit Refiğ konuşuldu

Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle... Mürekkep Damlaları'na bu hafta Gülper Refiğ konuk oldu.

00:00 Mürekkep Damlaları

02:00 Gülper Refiğ ile sanat, sinema ve edebiyat üzerine

18:00 "Ruh Doğu'dur beden Batı" kitabında Doğu - Batı Meselesi

34:00 Farklı kültürleri tanımanın edebi eserlere katkısı nasıl olur?

44:00 Türk ve Batı Müziği arasındaki benzerlikler ve farklılıklar neler?

54:00 Batılı Aydınlar tarih boyunca Doğu'dan nasıl beslendi?

59:00 Friedrich Rückert'in Mevlana'ya ithaf ettiği şiir

01:04:00 Ulusal Sinemanın Öncü İsmi: Halit Refiğ

01:09:00 Toplumcu bir sanatkar ve entelektüel portresi: Halit Refiğ

01:13:00 Halit Refiğ'in hayatına değer katan edebiyatçı dostları

01:22:00 Halit Refiğ'in sinemasını besleyen kaynak: Roman

01:37:00 Halit Refiğ'in sinema anlayışında Kemal Tahir'in etkisi

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