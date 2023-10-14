Gülper Refiğ ile sanat, sinema ve edebiyat üzerine | Mürekkep Damlaları
Bu bölümde Gülper Refiğ ile ulusal sinemanın öncü ismi Halit Refiğ konuşuldu
Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle... Mürekkep Damlaları'na bu hafta Gülper Refiğ konuk oldu.
00:00 Mürekkep Damlaları
02:00 Gülper Refiğ ile sanat, sinema ve edebiyat üzerine
18:00 "Ruh Doğu'dur beden Batı" kitabında Doğu - Batı Meselesi
34:00 Farklı kültürleri tanımanın edebi eserlere katkısı nasıl olur?
44:00 Türk ve Batı Müziği arasındaki benzerlikler ve farklılıklar neler?
54:00 Batılı Aydınlar tarih boyunca Doğu'dan nasıl beslendi?
59:00 Friedrich Rückert'in Mevlana'ya ithaf ettiği şiir
01:04:00 Ulusal Sinemanın Öncü İsmi: Halit Refiğ
01:09:00 Toplumcu bir sanatkar ve entelektüel portresi: Halit Refiğ
01:13:00 Halit Refiğ'in hayatına değer katan edebiyatçı dostları
01:22:00 Halit Refiğ'in sinemasını besleyen kaynak: Roman
01:37:00 Halit Refiğ'in sinema anlayışında Kemal Tahir'in etkisi