Mürekkep Damlaları
"Uyan" Şiirinde Mehmet Akif'in Çağrısı Neyi İşaret Ediyor? | Mürekkep Damlaları
Mehmet Akif, Müslüman Toplumları Hangi Konularda Eleştiriyor?
Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Mürekkep Damlaları
04:00 İstiklal Şairi, Milletvekili ve Bir Dava Adamı: Mehmet Akif Ersoy
09:15 Çok Yönlü Bir Şair Portresi: Mehmet Akif Ersoy
12:15 Mehmet Akif'i Devrinin Şairlerinden Ayıran Özellikleri
15:30 Sanat, Bir Milletin Ayağa Kalkmasında Rehber Olabilir mi?
18:00 Mehmet Akif Şiirlerinde Topluma Nasıl Ayna Tutuyor?
21:00 Hakkı ve Hayatı Hatırlatan Dizeler: Mehmet Akif'in "Uyan" Şiiri
23:45 "Uyan" Şiirinde Mehmet Akif'in Çağrısı Neyi İşaret Ediyor?
28:00 Mehmet Akif, Müslüman Toplumları Hangi Konularda Eleştiriyor?
37:00 Mehmet Akif'in "Uyan" Şiirinde Evlat ve Nefis Muhasebesi
40:30 "Uyan" Şiirinde Mısralara Saklanan Mesajlar
46:00 Zamansız Bir Diriliş Çağrısı: "Uyan" Şiiri