Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Mürekkep Damlaları

04:00 İstiklal Şairi, Milletvekili ve Bir Dava Adamı: Mehmet Akif Ersoy

09:15 Çok Yönlü Bir Şair Portresi: Mehmet Akif Ersoy

12:15 Mehmet Akif'i Devrinin Şairlerinden Ayıran Özellikleri

15:30 Sanat, Bir Milletin Ayağa Kalkmasında Rehber Olabilir mi?

18:00 Mehmet Akif Şiirlerinde Topluma Nasıl Ayna Tutuyor?

21:00 Hakkı ve Hayatı Hatırlatan Dizeler: Mehmet Akif'in "Uyan" Şiiri

23:45 "Uyan" Şiirinde Mehmet Akif'in Çağrısı Neyi İşaret Ediyor?

28:00 Mehmet Akif, Müslüman Toplumları Hangi Konularda Eleştiriyor?

37:00 Mehmet Akif'in "Uyan" Şiirinde Evlat ve Nefis Muhasebesi

40:30 "Uyan" Şiirinde Mısralara Saklanan Mesajlar

46:00 Zamansız Bir Diriliş Çağrısı: "Uyan" Şiiri