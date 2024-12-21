Mürekkep Damlaları
Yunus Emre'nin "İlim Kendin Bilmektir" Şiiri | Mürekkep Damlaları
Yunus Emre'nin Menkıbevi Hayatı Nasıl Şekillenmiştir?
Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Mürekkep Damlaları
03:00 Yunus Emre'nin "İlim Kendin Bilmektir" Şiiri
05:30 Tasavvuf Edebiyatının Gelişiminde Yunus Emre'nin Etkisi
06:45 Anadolu Mutasavvıfı ve Halk Şairi: Yunus Emre
12:00 Yunus Emre'nin Hayatı ve Edebi Kimliği
13:45 Yunus Emre, İnandığı Değerleri Samimiyetle Şiirine Yansıtmıştır
15:00 Yunus Emre'yi Samimi Yapan Unsurlar Bilgi, Görgü ve Vicdandır
16:00 Yunus Emre'nin Menkıbevi Hayatı Nasıl Şekillenmiştir?
20:30 Yunus Emre'nin "İlim Kendin Bilmektir" Şiiri
21:45 Yunus Emre'ye Göre "İlim" ve "İnsan Olma" Arasında Nasıl Bir İlişki Var?
26:30 Yunus Emre'nin Şiirlerinde Hakikat Arayışı Nasıl İşleniyor?
31:00 Yunus Emre'nin Şiirlerinde İnsan-ı Kamil Nasıl Tarif Edilir?
34:30 "İlim Kendin Bilmektir" Şiirinde Okumanın Hangi Yönü Vurgulanıyor?
37:30 Yunus Emre Şiirinin Ana Mesajı: "Hak Bilmez İsen Abes Yere Gelmektir"
43:00 Yunus Emre'nin Şiirinde İlmin Özüne Yolculuk: "Elif Dersin Hoca, Manası Ne Demektir"
44:30 Yunus Emre'ye Göre Okuma Eylemi Nasıl Olmalı?