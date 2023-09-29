Amak-ı Hayal: Rüya mı, Gerçek mi? | Mürekkep Damlaları

Turgay Anar'ın katkılarıyla okuyucuyu hakikat yolculuğuna çağıran bir eser, Amak-ı Hayal konuşuldu.

Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...

02:00 Düşünce, tasavvuf ve edebiyatın derinliklerinde: Amak-ı Hayal

09:30 Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi aslında kimdir?

26:30 Okuyucuyu hakikat yolculuğuna çağıran bir eser: Amak-ı Hayal

30:00 Devrin matbuatında Amak-ı Hayal nasıl eleştirildi?

35:00 Amak-ı Hayal fantastik bir roman mıdır?

39:00 Amak-ı Hayal'in yazıldığı dönemin düşünsel ve toplumsal zemini nasıldı?

58:00 Amak-ı Hayal : Rüya mı, Gerçek mi?

01:03:00 Amak-ı Hayal'de musikiye ait özellikler nasıl kullanılmıştır?

01:08:00 Amak-ı Hayal'in tasavvufi bir eser olarak değerlendirilmesi

01:13:00 Amak-ı Hayal yazıldığı dönemden beri nasıl ilgi odağı oldu?

01:18:00 Amak-ı Hayal'in tasavvufi bir eser olarak değerlendirilmesi