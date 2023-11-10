Türk Romanında İşgal Yılları ve Milli Mücadele | Mürekkep Damlaları
Bu bölümde Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Türk edebiyatında Milli Mücadele ve işgal yılları konuşuldu.
Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Mürekkep Damlaları
02:00 Türk romanında işgal yılları ve Milli Mücadele
11:00 Refik Halid, ülkeyi terk eden ittihatçılara kalemiyle nasıl hitap etti?
15:30 Türk edebiyatında Milli Mücadele ve işgal yılları
17:30 Edebiyatçıların penceresinden Milli Mücadele
27:00 Türk romanında Milli Mücadeleyi yaşayan kadınlar
32:00 "Ateşten Gömlek" romanı devrin edebiyatçıları tarafından nasıl karşılandı?
36:00 Anadolu insanının gözlerindeki Milli Mücadeleyi anlatan edebi metinler
44:00 Sakarya Savaşında gösterilen mücadele "Ateşten Gömlek" romanında nasıl ele alındı?
52:00 Türk romanında işgal yılları ve Milli Mücadele
01:03:00 Milli Mücadeleyi desteklemeyen kişiler romanlarda nasıl eleştirildi?
01:14:00 Milli Mücadele romanlarında halktan kopan aydınlara yapılan eleştiriler
01:23:00 Milli Mücadelenin edebiyat cephesi
01:27:00 Kemal Tahir'in öykü ve romanlarında tarih algısı nasıldır?
01:32:00 Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçı romanında öne çıkan tez nedir?
01:38:00 Tarık Buğra'nın "Küçük Ağa" karakterine yüklediği, tarihimizle özdeşleşen semboller