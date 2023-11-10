Türk Romanında İşgal Yılları ve Milli Mücadele | Mürekkep Damlaları

Bu bölümde Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Türk edebiyatında Milli Mücadele ve işgal yılları konuşuldu.

Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Mürekkep Damlaları

02:00 Türk romanında işgal yılları ve Milli Mücadele

11:00 Refik Halid, ülkeyi terk eden ittihatçılara kalemiyle nasıl hitap etti?

15:30 Türk edebiyatında Milli Mücadele ve işgal yılları

17:30 Edebiyatçıların penceresinden Milli Mücadele

27:00 Türk romanında Milli Mücadeleyi yaşayan kadınlar

32:00 "Ateşten Gömlek" romanı devrin edebiyatçıları tarafından nasıl karşılandı?

36:00 Anadolu insanının gözlerindeki Milli Mücadeleyi anlatan edebi metinler

44:00 Sakarya Savaşında gösterilen mücadele "Ateşten Gömlek" romanında nasıl ele alındı?

52:00 Türk romanında işgal yılları ve Milli Mücadele

01:03:00 Milli Mücadeleyi desteklemeyen kişiler romanlarda nasıl eleştirildi?

01:14:00 Milli Mücadele romanlarında halktan kopan aydınlara yapılan eleştiriler

01:23:00 Milli Mücadelenin edebiyat cephesi

01:27:00 Kemal Tahir'in öykü ve romanlarında tarih algısı nasıldır?

01:32:00 Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçı romanında öne çıkan tez nedir?

01:38:00 Tarık Buğra'nın "Küçük Ağa" karakterine yüklediği, tarihimizle özdeşleşen semboller