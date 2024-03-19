Hz. Peygamber sevgisi şiirlere nasıl yansımıştır? | Mürekkep Damlaları

Edebiyatımızda Hz. Peygamber sevgisi dizelere nasıl yansıdı?

Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...

02:00 Türk Şiirinde Hz. Muhammed' (sav) Sevgisi

03:00 Edebiyatımızda Hz. Peygamber (sav) Sevgisi Dizelere Nasıl Yansıdı?

05:15 Cahiliye Döneminde Şairin ve Şiirin Yeri

16:30 Müşrik Şairler Kur'an-ı Kerim'de Nasıl Zikrediliyor?

18:45 Hz. Peygamberimizin (sav) Şiire Yaklaşımıyla İlgili Neler Biliyoruz?

24:00 Hz. Peygamberin (sav) Hayatında Şiirin Yeri

26:30 Hikmeti Yayma ve Çoğaltma Aracı Olarak Şiir

29:30 Hz. Peygamber (sav) Sevgisi Şiirlere Nasıl Yansımıştır?

32:30 İslamiyet'ten Sonra Türkler ve Hz. Peygamber Sevgisi

38:00 Divan Şiirinde Hz. Peygamber (sav) Sevgisi Nasıl İfade Edilir?

49:00 Türk Edebiyatında Mevlid-i Şerif Yazma Geleneği

53:00 Modern Edebiyatta Hz. Peygamber'i (sav) Konu Edinen Şiirler Nasıl Bir Değişikliğe Uğramıştır?

01:10:00 Türk Şiirinde Hz. Peygamber Sevgisi Nasıl İfade Edilir?

01:24:00 Necip Fazıl'ın Şiir Aleminde Hz. Peygamber