Doğuştan İstiklale Aşık Bir Şair: Mehmet Akif Ersoy
Bu bölümde Küratör Osman Özsoy ile Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğu ve yetiştiği çevre konuşuldu.
Mürekkep Damlaları'na bu hafta Küratör Osman Özsoy konuk oldu. Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Mürekkep Damlaları
14:46 Doğuştan İstiklale aşık bir şair: Mehmet Akif Ersoy
30:05 Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğu ve yetiştiği çevre
33:50 Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un eğitim hayatı
51:26 Milletin kalbinde bir mebus: Mehmet Akif Ersoy
01:20:00 Mehmet Akif Ersoy'un devrin edebiyatçılarıyla hatıraları
01:26:32 Mehmet Akif Ersoy'un Kahire yılları