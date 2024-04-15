Ramazan'ın Divan Edebiyatına Yansıyan Yüzü: Ramazaniye | Mürekkep Damlaları
Divan Edebiyatında Ramazan Şiirleri
Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Dursun Ali Tökel ve Prof. Dr. Turgay Anar katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Mürekkep Damlaları
04:30 Divan Edebiyatında Ramazan
12:40 Divan Edebiyatında Ramazan Şiirleri
13:41 Ramazan'ın Edebiyatına Yansıyan Yüzü: Ramazaniye
48:10 Divan Edebiyatında Ramazan Şiirleri
53:06 Divan Şiiri Ve Ramazan
1:09:35 Bir Fotoğrafın Hikayesi...