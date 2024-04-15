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Ramazan'ın Divan Edebiyatına Yansıyan Yüzü: Ramazaniye | Mürekkep Damlaları 15 Nisan 2024 137. Bölüm
Ramazan ve Edebiyat: Samanyolunda Ziyafet | Mürekkep Damlaları 01 Nisan 2024 136. Bölüm
Beyaz Perdede İnanç, Temsil ve Edebiyat | Mürekkep Damlaları 25 Mart 2024 135. Bölüm
Hz. Peygamber sevgisi şiirlere nasıl yansımıştır? | Mürekkep Damlaları 19 Mart 2024 134. Bölüm
Osmanlı'da Ramazan Ayında Camilerde Yapılan Hazırlıklar | Mürekkep Damlaları 10 Mart 2024 133. Bölüm
Sabahattin Ali'nin edebi kişiliği ve eserleri I Mürekkep Damlaları 01 Mart 2024 132. Bölüm
Mürekkebin "Aşk" Yazdığı Şiirlerden Seçkiler | Mürekkep Damlaları 17 Şubat 2024 131. Bölüm
Türk Edebiyatında Metinlerarasılık | Mürekkep Damlaları 09 Şubat 2024 130. Bölüm
Edebiyatta Yapay Zeka Kullanımı İntihal (Aşırma) Sayılır mı? | Mürekkep Damlaları 02 Şubat 2024 129. Bölüm
Edebiyatın Zirve Yazarlarından "Ahmet Hamdi Tanpınar" | Mürekkep Damlaları 27 Ocak 2024 128. Bölüm
Türk Edebiyatında Anma Törenleri ve Jübileler | Mürekkep Damlaları 21 Ocak 2024 127. Bölüm
Kurmaca ve Gerçeklik Arasındaki Saatleri Ayarlama Enstitüsü | Mürekkep Damlaları 05 Ocak 2024 126. Bölüm
Doğuştan İstiklale Aşık Bir Şair: Mehmet Akif Ersoy 29 Aralık 2023 125. Bölüm
Türk Kültürü ve Medeniyetinde Mevlana'nın Yeri | Mürekkep Damlaları 22 Aralık 2023 124. Bölüm
Türk Kültür ve Edebiyatında Çay ve Çayhaneler | Mürekkep Damlaları 15 Aralık 2023 123. Bölüm
Türk Edebiyatında Kahve ve Kahvehaneler | Mürekkep Damlaları 01 Aralık 2023 122. Bölüm
İdeal İle Hareket Arasında İnkılap Edebiyatı | Mürekkep Damlaları 25 Kasım 2023 121. Bölüm
Diriliş Davasının Öncüsü Sezai Karakoç | Mürekkep Damlaları 17 Kasım 2023 120. Bölüm
Türk Romanında İşgal Yılları ve Milli Mücadele | Mürekkep Damlaları 10 Kasım 2023 119. Bölüm
İşgalden Kurtuluşa "İstanbul" | Mürekkep Damlaları 27 Ekim 2023 118. Bölüm
Şairlerin Dilinden Kudüs ve Mescid-i Aksa I Mürekkep Damlaları 20 Ekim 2023 117. Bölüm
| Mürekkep Damlaları 14 Ekim 2023 116. Bölüm
İşgal, Direniş ve Edebiyat I Mürekkep Damlaları 06 Ekim 2023 115. Bölüm
Amak-ı Hayal: Rüya mı, Gerçek mi? | Mürekkep Damlaları 29 Eylül 2023 112. Bölüm
Dijital Dünya, Yapay Zeka ve Edebiyat | Mürekkep Damlaları 21 Eylül 2023 111. Bölüm
Edebiyatçıların Okul Hatıraları | Mürekkep Damlaları 21 Eylül 2023 110. Bölüm
Edebiyatımızda Kurban Bayramı | Mürekkep Damlaları 30 Haziran 2023 109. Bölüm
Bir Huzursuzluğun Romanı: Huzur I Mürekkep Damlaları 23 Haziran 2023 108. Bölüm
Yedi Güzel Adam'ın zarif şairi: Cahit Zarifoğlu | Mürekkep Damlaları 16 Haziran 2023 107. Bölüm
İstanbul'un Fethi'nin 570. Yıl Dönümü I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 106. Bölüm
Defter-i Meşahirler I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 102. Bölüm
Edebiyatımızda Ramazan Gelenekleri I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 99. Bölüm
Geçmişten Günümüze Ramazan Gelenekleri I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 97. Bölüm
Edebiyatımızda Ramazan Hazırlıkları | Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 96. Bölüm
Günümüz Edebiyatında Aşıklara Yer Var Mı? I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 95. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 94. Bölüm
Türk edebiyatında depremin yansıdığı hikaye ve romanlar I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 93. Bölüm
Depremin Edebiyatımıza Yansıması I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 92. Bölüm
Eski - Yeni Tartışması I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 88. Bölüm
Bir Nesil Tasavvuru Olarak Asım I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 87. Bölüm
Şehir, İnsan ve Değişim I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 86. Bölüm
Gelenek Karşısında Tanzimat Edebiyatı | Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 85. Bölüm
Dünya Romanının Serüveni I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 83. Bölüm
"Usta Konuşmak İstiyor" Kitabı ve Dergah Dergisi I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 42. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy'u Tanımak ve Anlamak I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 38. Bölüm
Sibel Eraslan I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 37. Bölüm
Z Kuşağının Okuma Alışkanlıkları I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 36. Bölüm
Örnek Bir Araştırma Kütüphanesi Olarak İSAM I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 35. Bölüm
Ahmet Haşim'in Edebi Serüveni I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 33. Bölüm
Diriliş Eri: Sezai Karakoç I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 32. Bölüm
Osmanlı Romanında Şair ve Şiir I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 31. Bölüm
Yahya Kemal'in Hayatı, Doğduğu ve Yetiştiği Çevre I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 30. Bölüm
Kitabeler Üzerinden Mezar Taşı Edebiyatı I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 29. Bölüm
Kütüphanelerin Altın Çağı: 18. Yüzyıl I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 28. Bölüm
İsmail Erünsal'ın Hayatı ve Eserleri I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 27. Bölüm
Ünlü Şairlerin Kaleminden Sonbahar Şiirleri I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 26. Bölüm
Sonbaharın Edebiyatımıza Yansımaları I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 25. Bölüm
İroni Eserlerinin Öncüsü: Saatleri Ayarlama Enstitüsü I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 24. Bölüm
Milletimizin Varoluş Destanı: İstiklal Marşı I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 23. Bölüm
Türkiye'de Dergiciliğin Tarihsel Gelişimi I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 22. Bölüm
Göçmenlik ve Göçmen Edebiyatı I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 21. Bölüm
Mustafa Kutlu'nun Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 20. Bölüm
Geleneksel İstanbul Ramazanları I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 3. Bölüm

Ramazan'ın Divan Edebiyatına Yansıyan Yüzü: Ramazaniye | Mürekkep Damlaları

Divan Edebiyatında Ramazan Şiirleri


Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Dursun Ali Tökel ve Prof. Dr. Turgay Anar katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Mürekkep Damlaları
04:30 Divan Edebiyatında Ramazan
12:40 Divan Edebiyatında Ramazan Şiirleri
13:41 Ramazan'ın Edebiyatına Yansıyan Yüzü: Ramazaniye
48:10 Divan Edebiyatında Ramazan Şiirleri
53:06 Divan Şiiri Ve Ramazan
1:09:35 Bir Fotoğrafın Hikayesi...

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