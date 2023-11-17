VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Diriliş Davasının Öncüsü Sezai Karakoç | Mürekkep Damlaları 17 Kasım 2023 120. Bölüm
Türk Romanında İşgal Yılları ve Milli Mücadele | Mürekkep Damlaları 10 Kasım 2023 119. Bölüm
İşgalden Kurtuluşa "İstanbul" | Mürekkep Damlaları 27 Ekim 2023 118. Bölüm
Şairlerin Dilinden Kudüs ve Mescid-i Aksa I Mürekkep Damlaları 20 Ekim 2023 117. Bölüm
| Mürekkep Damlaları 14 Ekim 2023 116. Bölüm
İşgal, Direniş ve Edebiyat I Mürekkep Damlaları 06 Ekim 2023 115. Bölüm
Amak-ı Hayal: Rüya mı, Gerçek mi? | Mürekkep Damlaları 29 Eylül 2023 112. Bölüm
Dijital Dünya, Yapay Zeka ve Edebiyat | Mürekkep Damlaları 21 Eylül 2023 111. Bölüm
Edebiyatçıların Okul Hatıraları | Mürekkep Damlaları 21 Eylül 2023 110. Bölüm
Edebiyatımızda Kurban Bayramı | Mürekkep Damlaları 30 Haziran 2023 109. Bölüm
Bir Huzursuzluğun Romanı: Huzur I Mürekkep Damlaları 23 Haziran 2023 108. Bölüm
Yedi Güzel Adam'ın zarif şairi: Cahit Zarifoğlu | Mürekkep Damlaları 16 Haziran 2023 107. Bölüm
İstanbul'un Fethi'nin 570. Yıl Dönümü I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 106. Bölüm
Defter-i Meşahirler I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 102. Bölüm
Edebiyatımızda Ramazan Gelenekleri I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 99. Bölüm
Geçmişten Günümüze Ramazan Gelenekleri I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 97. Bölüm
Edebiyatımızda Ramazan Hazırlıkları | Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 96. Bölüm
Günümüz Edebiyatında Aşıklara Yer Var Mı? I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 95. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 94. Bölüm
Türk edebiyatında depremin yansıdığı hikaye ve romanlar I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 93. Bölüm
Depremin Edebiyatımıza Yansıması I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 92. Bölüm
Eski - Yeni Tartışması I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 88. Bölüm
Bir Nesil Tasavvuru Olarak Asım I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 87. Bölüm
Şehir, İnsan ve Değişim I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 86. Bölüm
Gelenek Karşısında Tanzimat Edebiyatı | Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 85. Bölüm
Dünya Romanının Serüveni I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 83. Bölüm
"Usta Konuşmak İstiyor" Kitabı ve Dergah Dergisi I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 42. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy'u Tanımak ve Anlamak I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 38. Bölüm
Sibel Eraslan I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 37. Bölüm
Z Kuşağının Okuma Alışkanlıkları I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 36. Bölüm
Örnek Bir Araştırma Kütüphanesi Olarak İSAM I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 35. Bölüm
Ahmet Haşim'in Edebi Serüveni I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 33. Bölüm
Diriliş Eri: Sezai Karakoç I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 32. Bölüm
Osmanlı Romanında Şair ve Şiir I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 31. Bölüm
Yahya Kemal'in Hayatı, Doğduğu ve Yetiştiği Çevre I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 30. Bölüm
Kitabeler Üzerinden Mezar Taşı Edebiyatı I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 29. Bölüm
Kütüphanelerin Altın Çağı: 18. Yüzyıl I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 28. Bölüm
İsmail Erünsal'ın Hayatı ve Eserleri I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 27. Bölüm
Ünlü Şairlerin Kaleminden Sonbahar Şiirleri I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 26. Bölüm
Sonbaharın Edebiyatımıza Yansımaları I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 25. Bölüm
İroni Eserlerinin Öncüsü: Saatleri Ayarlama Enstitüsü I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 24. Bölüm
Milletimizin Varoluş Destanı: İstiklal Marşı I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 23. Bölüm
Türkiye'de Dergiciliğin Tarihsel Gelişimi I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 22. Bölüm
Göçmenlik ve Göçmen Edebiyatı I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 21. Bölüm
Mustafa Kutlu'nun Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 20. Bölüm
Geleneksel İstanbul Ramazanları I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 3. Bölüm

Diriliş Davasının Öncüsü Sezai Karakoç | Mürekkep Damlaları

Türk şiirinin bilge ismi Sezai Karakoç'un çocukluk yılları...

Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...

02:00 Diriliş davasının öncüsü Sezai Karakoç'a rahmet ve minnetle...
08:30 Diriliş Davasının Öncüsü, Yazar ve Şair: Sezai Karakoç
13:15 Türk şiirinin bilge ismi Sezai Karakoç'un çocukluk yılları
17:30 "Kavram inşa eden şair" Sezai Karakoç nasıl bir eğitim aldı?
20:00 Sezai Karakoç'un yaşadığı çevrenin edebiyatına katkısı nasıl oldu?
28:00 Karakoç, "Üstad" olarak seslendiği Necip Fazıl ile nasıl tanıştı?
34:00 Sezai Karakoç'un hayatındaki önemli dönemeç noktaları
37:30 Sezai Karakoç'un sevda yüklü şiiri: Mona Roza
43:00 Sezai Karakoç'un Aşk - Sevgi - Sevgili " temalarına yaklaşımı nasıldı?
52:00 Sezai Karakoç'un "Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine" şiiri
55:30 Sezai Karakoç, şiirinde gelenekle nasıl bir bağ kurar?
01:01:00 İkinci Yeni Şiiri içinde geleneği sürdüren şair: Sezai Karakoç
01:10:00 Karakoç'un düşünce dünyasında diriliş fikri nasıl ortaya çıktı?
01:16:00 Karakoç'un fikri dünyasının tezahürü: Diriliş Dergisi
01:28:00 Sezai Karakoç'un Batı Medeniyeti algısı nasıldı?

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