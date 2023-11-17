Diriliş Davasının Öncüsü Sezai Karakoç | Mürekkep Damlaları

Türk şiirinin bilge ismi Sezai Karakoç'un çocukluk yılları...

Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...

02:00 Diriliş davasının öncüsü Sezai Karakoç'a rahmet ve minnetle...

08:30 Diriliş Davasının Öncüsü, Yazar ve Şair: Sezai Karakoç

13:15 Türk şiirinin bilge ismi Sezai Karakoç'un çocukluk yılları

17:30 "Kavram inşa eden şair" Sezai Karakoç nasıl bir eğitim aldı?

20:00 Sezai Karakoç'un yaşadığı çevrenin edebiyatına katkısı nasıl oldu?

28:00 Karakoç, "Üstad" olarak seslendiği Necip Fazıl ile nasıl tanıştı?

34:00 Sezai Karakoç'un hayatındaki önemli dönemeç noktaları

37:30 Sezai Karakoç'un sevda yüklü şiiri: Mona Roza

43:00 Sezai Karakoç'un Aşk - Sevgi - Sevgili " temalarına yaklaşımı nasıldı?

52:00 Sezai Karakoç'un "Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine" şiiri

55:30 Sezai Karakoç, şiirinde gelenekle nasıl bir bağ kurar?

01:01:00 İkinci Yeni Şiiri içinde geleneği sürdüren şair: Sezai Karakoç

01:10:00 Karakoç'un düşünce dünyasında diriliş fikri nasıl ortaya çıktı?

01:16:00 Karakoç'un fikri dünyasının tezahürü: Diriliş Dergisi

01:28:00 Sezai Karakoç'un Batı Medeniyeti algısı nasıldı?