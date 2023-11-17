Diriliş Davasının Öncüsü Sezai Karakoç | Mürekkep Damlaları
Türk şiirinin bilge ismi Sezai Karakoç'un çocukluk yılları...
Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...
02:00 Diriliş davasının öncüsü Sezai Karakoç'a rahmet ve minnetle...
08:30 Diriliş Davasının Öncüsü, Yazar ve Şair: Sezai Karakoç
13:15 Türk şiirinin bilge ismi Sezai Karakoç'un çocukluk yılları
17:30 "Kavram inşa eden şair" Sezai Karakoç nasıl bir eğitim aldı?
20:00 Sezai Karakoç'un yaşadığı çevrenin edebiyatına katkısı nasıl oldu?
28:00 Karakoç, "Üstad" olarak seslendiği Necip Fazıl ile nasıl tanıştı?
34:00 Sezai Karakoç'un hayatındaki önemli dönemeç noktaları
37:30 Sezai Karakoç'un sevda yüklü şiiri: Mona Roza
43:00 Sezai Karakoç'un Aşk - Sevgi - Sevgili " temalarına yaklaşımı nasıldı?
52:00 Sezai Karakoç'un "Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine" şiiri
55:30 Sezai Karakoç, şiirinde gelenekle nasıl bir bağ kurar?
01:01:00 İkinci Yeni Şiiri içinde geleneği sürdüren şair: Sezai Karakoç
01:10:00 Karakoç'un düşünce dünyasında diriliş fikri nasıl ortaya çıktı?
01:16:00 Karakoç'un fikri dünyasının tezahürü: Diriliş Dergisi
01:28:00 Sezai Karakoç'un Batı Medeniyeti algısı nasıldı?