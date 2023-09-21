Dijital Dünya, Yapay Zeka ve Edebiyat | Mürekkep Damlaları
Bu bölümde Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk ve Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla "Dijital dünya, yapay zeka ve edebiyat" konuşuldu.
Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Mürekkep Damlaları
02:00 Dijital dünya, yapay zeka ve edebiyat
28:00 Teknolojik gelişmeler edebiyatı nasıl etkiliyor?
34:00 Bilgisayarların ortaya çıkışı edebiyatta neleri değiştirdi?
38:00 Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkiliyor mu?
40:00 Teknolojik gelişmelerin edebiyata katkıları
53:00 Dijitalleşmenin edebiyata verdiği zararlar
57:00 Dijitalleşmenin yanlış bilginin ve sahte şiirlerin yayılmasındaki rolü
01:04:00 Yapay zeka edebiyat yapabilir mi?
01:15:00 Yapay zeka duygu ve ilhamı taklit edebilir mi?
01:19:00 Dil ve edebiyatta yapay zeka
01:23:00 Yapay zeka çevirmenlerin yerini alabilir mi?