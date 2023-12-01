Türk Edebiyatında Kahve ve Kahvehaneler | Mürekkep Damlaları

Bu bölümde Ali Şükrü Çoruk ve Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla bir edebiyat mahfili olarak kahvehaneler konuşuldu.

Kahve, İstanbul'a ne zaman geldi? Avrupa, kahveyle ne zaman tanıştı? Eski İstanbul'da "Kahve" nasıl ikram edilirdi? Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle... Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Mürekkep Damlaları

02:00 Türk edebiyatında kahve ve kahvehaneler

07:00 Kırk yıllık hatırın asırlar aşan öyküsü: Türk Kahvesi

20:00 Osmanlı'nın Arap Yarımadasından Avrupa'ya aktardığı bir kültür: Kahve

23:00 Kahve, İstanbul'a ne zaman geldi?

27:00 Anadolu'nun ilk kamusal mekanı: Kahvehaneler

35:00 Kahvehaneler ilk zamanlar nasıl bir işlev görmüştür?

41:00 Bir edebiyat mahfili olarak kahvehaneler

47:00 Toplumdaki mekansal sınıflaşmaya bir örnek olarak "Kahvehaneler"

56:00 Kırk yıllık hatırlı kahvenin asırları aşan öyküsü

01:06:00 Kırk yıllık hatırın iletişim mekanı olarak Kahvehaneler

01:13:00 Avrupa, kahveyle ne zaman tanıştı?

01:19:00 Kırk yıl hatırlı kahvenin asırları aşan öyküsü

01:23:00 Eski İstanbul'da "Kahve" nasıl ikram edilirdi?

01:33:00 Mehmet Akif'in mahalle kahvesine bakışı satırlarına nasıl yansıdı?