Kurmaca ve Gerçeklik Arasındaki Saatleri Ayarlama Enstitüsü | Mürekkep Damlaları
Bu bölümde Doç. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış ile edebiyatımızın başyapıtlarından "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" konuşuldu.
Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle... Mürekkep Damlaları'na bu hafta Doç. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış konuk oldu.
00:00 Mürekkep Damlaları
02:00 Edebiyatımızın başyapıtlarından "Saatleri Ayarlama Enstitüsü"
10:00 "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" bize ne söyler?
24:30 Kurmaca ve Gerçeklik Arasındaki Saatleri Ayarlama Enstitüsü
43:00 Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde Maneviyat ve Mistisizm
01:05:00 Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde psikolojik unsurlar
01:11:00 Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde tarih fikri ve geçmişin tanzimi
01:18:00 Bir dönem romanı ve ironi şaheseri: Saatleri Ayarlama Enstitüsü
01:24:00 Saatleri Ayarlama Enstitüsü Türk toplumunun modernleşmesini nasıl anlatır?
01:34:00 Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde vatan ve kadın ilişkisi
01:42:00 Saatleri Ayarlama Enstitüsü okura hangi mesajı verir?