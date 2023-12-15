Türk Kültür ve Edebiyatında Çay ve Çayhaneler | Mürekkep Damlaları
Bu bölümde Ali Şükrü Çoruk ve Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla hayatın en güzel demlerinde yanımızda olan çayın öyküsü konuşuldu.
Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Mürekkep Damlaları
02:00 Demlikten süzülen kültür: Çay
04:04 Türk kültür ve edebiyatında çay ve çayhaneler
06:30 Türk kültüründe çay, kahvenin önüne nasıl geçti?
10:30 Hayatın en güzel demlerinde yanımızda olan çayın öyküsü
16:00 İngilizler için beş çayı neden önemlidir?
19:30 Bir bardak çayın kısa tarihi
36:00 Türkler çayla ilk kez ne zaman tanıştı?
41:00 İstanbul'da çay tüketimi ilk nerede yoğunlaştı?
55:00 Necdet Evliyagil'il "Emirgan" şiirinde Yahya Kemal
01:04:00 Necip Fazıl'ın "Zindandan Mehmed'e Mektup" şiirinde "Çay"
01:09:00 Edebiyatın sohbetiyle demlenen çay şiirleri
01:18:00 Sait Faik'in sıcacık aile öyküsü: Semaver