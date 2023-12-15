Türk Kültür ve Edebiyatında Çay ve Çayhaneler | Mürekkep Damlaları

Bu bölümde Ali Şükrü Çoruk ve Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla hayatın en güzel demlerinde yanımızda olan çayın öyküsü konuşuldu.

Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Mürekkep Damlaları

02:00 Demlikten süzülen kültür: Çay

04:04 Türk kültür ve edebiyatında çay ve çayhaneler

06:30 Türk kültüründe çay, kahvenin önüne nasıl geçti?

10:30 Hayatın en güzel demlerinde yanımızda olan çayın öyküsü

16:00 İngilizler için beş çayı neden önemlidir?

19:30 Bir bardak çayın kısa tarihi

36:00 Türkler çayla ilk kez ne zaman tanıştı?

41:00 İstanbul'da çay tüketimi ilk nerede yoğunlaştı?

55:00 Necdet Evliyagil'il "Emirgan" şiirinde Yahya Kemal

01:04:00 Necip Fazıl'ın "Zindandan Mehmed'e Mektup" şiirinde "Çay"

01:09:00 Edebiyatın sohbetiyle demlenen çay şiirleri

01:18:00 Sait Faik'in sıcacık aile öyküsü: Semaver