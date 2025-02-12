Mürekkep Damlaları
Kudüs Şairi Nuri Pakdil ve "Anneler ve Kudüsler" Şiiri | Mürekkep Damlaları
Nuri Pakdil'in Kudüs'e Dair Mesajları Bugünün Müslümanlarını Nasıl Etkiliyor?
Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Mürekkep Damlaları
04:00 Kudüs Şairi Nuri Pakdil ve "Anneler ve Kudüsler" Şiiri
07:00 Nuri Pakdil'in Hayatı ve Poetik Duruşu
10:15 Nuri Pakdil'in Kudüs'e Olan Sevgisi Nasıl Şekillenmiştir?
12:15 Nuri Pakdil, Kudüs ve İstanbul Arasında Nasıl Bir İlişkiden Bahseder?
15:15 Nuri Pakdil, Kudüs'ün Öneminden Nasıl Bahseder?
19:15 Kudüs'ü Kol Saati Gibi Taşıyan Bir Şair: Nuri Pakdil
30:00 Nuri Pakdil'in Kudüs'e Dair Mesajları Bugünün Müslümanlarını Nasıl Etkiliyor?
36:00 Nuri Pakdil'in Kudüs'e Olan Sevgisi Nasıl Şekillenmiştir?