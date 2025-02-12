Kudüs Şairi Nuri Pakdil ve "Anneler ve Kudüsler" Şiiri | Mürekkep Damlaları



Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Mürekkep Damlaları

04:00 Kudüs Şairi Nuri Pakdil ve "Anneler ve Kudüsler" Şiiri

07:00 Nuri Pakdil'in Hayatı ve Poetik Duruşu

10:15 Nuri Pakdil'in Kudüs'e Olan Sevgisi Nasıl Şekillenmiştir?

12:15 Nuri Pakdil, Kudüs ve İstanbul Arasında Nasıl Bir İlişkiden Bahseder?

15:15 Nuri Pakdil, Kudüs'ün Öneminden Nasıl Bahseder?

19:15 Kudüs'ü Kol Saati Gibi Taşıyan Bir Şair: Nuri Pakdil

30:00 Nuri Pakdil'in Kudüs'e Dair Mesajları Bugünün Müslümanlarını Nasıl Etkiliyor?

36:00 Nuri Pakdil'in Kudüs'e Olan Sevgisi Nasıl Şekillenmiştir?