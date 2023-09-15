Edebiyatçıların Okul Hatıraları | Mürekkep Damlaları

Mürekkep Damlaları'nda bu hafta "Edebiyatçıların Okul Hatıraları" konuşuldu.

Ali Şükrü Çoruk'un sunumu ve Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları sizlerle... Mürekkep Damlaları'nda bu hafta " Edebiyatçıların Okul Hatıraları" konuşuldu.

02:00 Edebiyatçıların okul hatıraları

16:00 Osmanlı Sıbyan Mekteplerinde eğitim sistemi nasıldı?

26:00 Yahya Kemal'in Üsküp'te aldığı eğitimin sanat anlayışına katkıları

30:00 Osmanlı'da çocuk olmak

45:08 Edebiyatımızın ünlü yazarlarından okul hatıraları

49:00 Muallim Naci'nin "Ömer'in Çocukluğu" adlı eserindeki mektep hatıraları

52:08 Osmanlı döneminden bir adet: Bed'i Besmele ve Amin Alayı

54:06 Çocuklara okulu sevdiren gelenek: Amin Alayı

1:00:42 Osmanlı Döneminde "Amin Alayı" ne anlama gelmektedir?

1:08:08 Türk Edebiyatında Okul Hatıraları

1:13:45 Edebiyatın ünlü yazarlarının Amin Alayları nasıl gerçekleşti?

1:22:25 Halit Ziya Uşaklıgil'in Yeni Mektep Hatıraları

1:25:25 Amin Alayı şiirinde Mehmet Akif'in bahsettiği eğitim-öğretim geleneği nasıldı?

1:32:32 Bir fotoğrafın hikayesi