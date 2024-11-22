Tanpınar'ın Şiirinde Tarih ve Doğanın Bütünleştiği Şehir "Bursa" | Mürekkep Damlaları

Tanpınar'ın Şiirinde "Bursa" Şehrini Ele Almasının Sebebi Neydi?

Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Mürekkep Damlaları

04:00 Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Bursa'da Zaman" Şiiri

06:30 Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şiir Anlayışı

12:20 Tanpınar'ın Şiirinde "Bursa" Şehrini Ele Almasının Sebebi Neydi?

16:20 Tanpınar'ın Şiirlerinde Zaman Kavramı

18:15 Tanpınar'ın Şiirinde Tarih ve Doğanın Bütünleştiği Şehir "Bursa"

27:00 Tanpınar'ın "Bursa'da Zaman" Şiirinde Zaman ve Rüya Kavramı

30:00 Tanpınar'ın "Bursa'da Zaman" Şiirinde Osmanlı'nın İzleri

32:00 Tanpınar'ın Bir Rüyayla Geçmişi Ana Taşıdığı Şiiri: Bursa'da Zaman

35:30 Tanpınar'ın Dizelerinde Kültür ve Mana Şehri "Bursa"

39:00 Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Bursa'da Zaman" Şiiri