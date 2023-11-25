İdeal İle Hareket Arasında İnkılap Edebiyatı | Mürekkep Damlaları
Bu bölümde Yazar Şerif Eskin ile ideal ile hareket arasında İnkılap Edebiyatı konuşuldu.
Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları'na bu hafta Yazar Şerif Eskin konuk oldu. Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Mürekkep Damlaları
01:51 Yeni ulusa yeni edebiyat yaratma projesi: İnkılap Edebiyatı
09:17 İdeal ile hareket arasında inkılap edebiyatı
10:28 İnkılap Edebiyatı kavramı nasıl ortaya çıktı?
19:16 İnkılap Edebiyatı'nın ideolojik üretimi: Altı Ok ve Edebiyat
22:15 Edebiyat kurumu hangi saiklerle yeniden kurgulandı?
25:36 Devlet otoritesinin talepleriyle gerçekleşen bir edebi üretim: İnkılap Edebiyatı
28:41 Yeni ulusa yeni edebiyat yaratma projesi: İnkılap Edebiyatı
37:05 İdeal ile hareket arasında İnkılap Edebiyatı
40:56 Kültürel dönüşümde sanat ve edebiyatın işlevselliği
01:04:26 İnkılap Edebiyatı'nın gelenek arayışı
01:05:42 İnkılap Edebiyatı'nın gelenek icadı: Folklor ve Halk Edebiyatı
01:08:21 İnkılap Edebiyatı hangi geleneğe eklenmek istendi?
01:19:37 İdeal ile hareket arasında İnkılap Edebiyatı
01:26:12 İnkılap Edebiyatı, döneminde nasıl eleştirildi?
01:35:35 İnkılap Edebiyatı'nın ütopyası hangi romanlarda görülür?