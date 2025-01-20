Mürekkep Damlaları
Erdem Bayazıt'ın Şiir Dili: İsyan, Sevda ve Vatan Aşkı | Mürekkep Damlaları
Erdem Bayazıt'ın Hayatında Etkili Olan Usta Kalemler Kimler?
Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Mürekkep Damlaları
04:00 Yedi Güzel Adam'ın Ağabeyi: Erdem Bayazıt
08:15 Maraş'ın Erdem Bayazıt'ın Kişiliğine Etkisi Neydi?
11:45 Erdem Bayazıt'ın İlham Aldığı Usta Kalemler
17:00 Erdem Bayazıt'ın Hayatında Etkili Olan Usta Kalemler Kimler?
22:30 Erdem Bayazıt'ın Dergicilik Serüveni
26:00 Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" Şiiri
28:30 Erdem Bayazıt'ın Şiirinde Öne Çıkan Temalar
35:00 Bayazıt'ın Şiirinde Kullandığı İmgeler: Kadın, Çocuk ve Anadolu
38:30 Erdem Bayazıt, Şiirlerinde Anadolu Gerçeğini Nasıl Dile Getirmiştir?
42:30 Erdem Bayazıt'ın Şiir Dili: İsyan, Sevda ve Vatan Aşkı