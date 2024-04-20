Türk Edebiyatında Garip Akımı ve Orhan Veli Kanık | Mürekkep Damlaları
Orhan Veli'ye Göre Şiirin Dili Nasıl Olmalı?
Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Mürekkep Damlaları
02:00 Türk Edebiyatında Garip Akımı ve Orhan Veli Kanık
03:30 "Garip Hareketi" Nasıl Bir Ortamda Oluştu?
15:00 "Garip" Akım Şairi: Orhan Veli Kanık
18:30 Büyük Edebiyatçılarının Arasında Tutunabilme Gayesinin Bir Sonucu: Garip Akımı
20:15 Garip Hareketinin Manifestosu Niteliğindeki Ön Sözü
29:00 Orhan Veli'ye Göre Şiirin Muhtevası Kime Hitap Etmeli?
33:00 Orhan Veli, Garip Akımı İle Edebiyatımızda Neyi Yıkmak İstedi?
35:30 Orhan Veli, Türk Şiirinde Nelere Karşı Çıkmıştır?
41:00 Garip Ön Sözüne Göre Edebiyatımızda "Yıkılması Gerekenler" Neler?
44:30 Orhan Veli'ye Göre Şiirin Dili Nasıl Olmalı?
51:00 Orhan Veli'ye Göre Şiirin Muhtevası Kime Hitap Etmeli?
01:02:00 Türk Edebiyatında Garip Akımı ve Orhan Veli Kanık
01:11:00 Garip Ön Sözüne Göre "Şiir"
01:16:00 Orhan Veli'nin "Anlatamıyorum" Şiirinde Garip Akımının İzleri
01:23:00 Orhan Veli'nin "Kitabe-i Seng-i Mezar" Şiirinde Sıradan Betimlemesi
01:33:00 "Garip" Akımı Şairi Orhan Veli'nin Şiirlerinden Seçmeler
01:36:00 Orhan Veli Şiirlerinde "İstanbul Nasıl Ele Alınmıştır?