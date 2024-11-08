Anadolu'nun Yanık Ozanı: Aşık Veysel | Mürekkep Damlaları

Aşık Veysel Aşk Temasını Hangi Yönlerinden Ele Alır?

Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Dursun Ali Tökel ve Prof. Dr. Turgay Anar katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Mürekkep Damlaları

01:40 Anadolu'nun Yanık Ozanı: Aşık Veysel

04:50 Aşıklık Geleneğinin Kökeni Neye Dayanır?

10:20 Sazın Sesiyle Dile Gelen Halkın Hikayesi

13:25 Aşık Veysel'in Yaşam Öyküsü

15:15 Aşık Veysel Nasıl Keşfedildi?

22:45 Türk Edebiyatında Hece Vezni ve Halk Edebiyatı

28:10 Aşık Veysel'in "Güzelliğin On Para Etmez" Şiiri

32:00 Dünyaya Aşk Penceresinden Bakan Şair: Aşık Veysel

40:55 Aşık Veysel Aşk Temasını Hangi Yönlerinden Ele Alır?

44:50 Aşık Veysel'in "Güzelliğin On Para Etmez" Şiiri

46:45 Dünyaya Aşk Penceresinden Bakan Şair: Aşık Veysel