Anadolu'nun Yanık Ozanı: Aşık Veysel | Mürekkep Damlaları
Aşık Veysel Aşk Temasını Hangi Yönlerinden Ele Alır?
Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Dursun Ali Tökel ve Prof. Dr. Turgay Anar katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Mürekkep Damlaları
01:40 Anadolu'nun Yanık Ozanı: Aşık Veysel
04:50 Aşıklık Geleneğinin Kökeni Neye Dayanır?
10:20 Sazın Sesiyle Dile Gelen Halkın Hikayesi
13:25 Aşık Veysel'in Yaşam Öyküsü
15:15 Aşık Veysel Nasıl Keşfedildi?
22:45 Türk Edebiyatında Hece Vezni ve Halk Edebiyatı
28:10 Aşık Veysel'in "Güzelliğin On Para Etmez" Şiiri
32:00 Dünyaya Aşk Penceresinden Bakan Şair: Aşık Veysel
40:55 Aşık Veysel Aşk Temasını Hangi Yönlerinden Ele Alır?
44:50 Aşık Veysel'in "Güzelliğin On Para Etmez" Şiiri
46:45 Dünyaya Aşk Penceresinden Bakan Şair: Aşık Veysel