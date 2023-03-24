Edebiyatımızda Ramazan Hazırlıkları | Mürekkep Damlaları

Oruç kavramının kelime kökeni nereden gelir?

24 Mart 2023 | 14:20
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Kültür hayatımızda bulunan Ramazan gelenekleri nelerdir? Rüyet-i Hilal Meselesi nedir? Zeki Bulduk'un sunumu Ali Şükrü Çoruk'un katkılarıyla Mürekkep Damlaları 95. bölümüyle sizlerle... Mürekkep Damlaları'nda bu hafta "Edebiyatımızda Ramazan Hazırlıkları " konuşuldu. Mürekkep Damlaları'na bu hafta Prof. Dr. Turgay Anar konuk oldu.

00:00 Mürekkep Damlaları

01:00 Edebiyatımızda Ramazan Hazırlıkları

02:30 Sezai Karakoç - İnsan ve Oruç ,

15:00 Oruç kavramının kelime kökeni

20:00 Çocukluk döneminin Ramazanları

55:00 Eski Bir Ramazan Geleneği "Cerre Çıkmak"

01:00:00 Kültür hayatımızda Ramazan gelenekleri

01:10:00 Ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışma

01:14:00 Ramazan aylarında kurulan pazarlar

01:22:00 Kültür hayatımızda Ramazan gelenekleri

01:31:00 Rüyet-i Hilal Meselesi nedir?

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