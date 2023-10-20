Şairlerin Dilinden Kudüs ve Mescid-i Aksa I Mürekkep Damlaları
Sezai Karakoç'un Dizelerinde "Bütün İnsanlığın Şehri" Olan Kudüs...
Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle... Mürekkep Damlaları'nda bu hafta "Şairlerin Dilinden Kudüs ve Mescid-i Aksa" konusu konuşuldu.
02:05 Filistin'de İnsanlık Dramı Yaşanıyor
03:00 Şairlerin Dilinden Kudüs ve Mescid-i Aksa
27:40 Edebiyatçılarımızın Dizelerinde Kudüs Ruhu
34:00 İslam Şehirlerinin Hüznüne Kalemiyle Sahip Çıkan Edebiyatçılar
47:20 Sezai Karakoç'un Dizelerinde "Bütün İnsanlığın Şehri" Olan Kudüs
55:05 Birçok Şairin Yürek Sızısı "Kudüs" Mısralara Nasıl Yansıdı?
01:03:35 Şiirimizde Kudüs ve Arap Coğrafyası
01:14:15 Filistinli Şairlerin Dizelerinde Direniş Ruhu
01:19:20 Filistinli Şairlerin Dizelerinde Mücadele ve Umut
01:23:36 İşgal Altındaki Toprakların Ozanları
01:27:30 Filistinli Şairlerin Dizelerinde Direniş Ruhu
01:38:10 Filistinli Şair Tevfik El- Zeyyat'ın "Biz Burada Kalacağız" Şiirinde Mücadele ve Direniş Ruhu