Şairlerin Dilinden Kudüs ve Mescid-i Aksa I Mürekkep Damlaları

Sezai Karakoç'un Dizelerinde "Bütün İnsanlığın Şehri" Olan Kudüs...

Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle... Mürekkep Damlaları'nda bu hafta "Şairlerin Dilinden Kudüs ve Mescid-i Aksa" konusu konuşuldu.

02:05 Filistin'de İnsanlık Dramı Yaşanıyor

03:00 Şairlerin Dilinden Kudüs ve Mescid-i Aksa

27:40 Edebiyatçılarımızın Dizelerinde Kudüs Ruhu

34:00 İslam Şehirlerinin Hüznüne Kalemiyle Sahip Çıkan Edebiyatçılar

47:20 Sezai Karakoç'un Dizelerinde "Bütün İnsanlığın Şehri" Olan Kudüs

55:05 Birçok Şairin Yürek Sızısı "Kudüs" Mısralara Nasıl Yansıdı?

01:03:35 Şiirimizde Kudüs ve Arap Coğrafyası

01:14:15 Filistinli Şairlerin Dizelerinde Direniş Ruhu

01:19:20 Filistinli Şairlerin Dizelerinde Mücadele ve Umut

01:23:36 İşgal Altındaki Toprakların Ozanları

01:27:30 Filistinli Şairlerin Dizelerinde Direniş Ruhu

01:38:10 Filistinli Şair Tevfik El- Zeyyat'ın "Biz Burada Kalacağız" Şiirinde Mücadele ve Direniş Ruhu