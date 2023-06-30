VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Edebiyatımızda Kurban Bayramı | Mürekkep Damlaları 30 Haziran 2023 | 109. Bölüm
Bir Huzursuzluğun Romanı: Huzur I Mürekkep Damlaları 23 Haziran 2023 | 108. Bölüm
Yedi Güzel Adam'ın zarif şairi: Cahit Zarifoğlu | Mürekkep Damlaları 16 Haziran 2023 | 107. Bölüm
İstanbul'un Fethi'nin 570. Yıl Dönümü I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 106. Bölüm
Defter-i Meşahirler I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 102. Bölüm
Edebiyatımızda Ramazan Gelenekleri I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 99. Bölüm
Geçmişten Günümüze Ramazan Gelenekleri I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 97. Bölüm
Edebiyatımızda Ramazan Hazırlıkları | Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 96. Bölüm
Günümüz Edebiyatında Aşıklara Yer Var Mı? I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 95. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 94. Bölüm
Türk edebiyatında depremin yansıdığı hikaye ve romanlar I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 93. Bölüm
Depremin Edebiyatımıza Yansıması I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 92. Bölüm
Eski - Yeni Tartışması I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 88. Bölüm
Bir Nesil Tasavvuru Olarak Asım I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 87. Bölüm
Şehir, İnsan ve Değişim I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 86. Bölüm
Gelenek Karşısında Tanzimat Edebiyatı | Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 85. Bölüm
Dünya Romanının Serüveni I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 83. Bölüm
"Usta Konuşmak İstiyor" Kitabı ve Dergah Dergisi I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 42. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy'u Tanımak ve Anlamak I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 38. Bölüm
Sibel Eraslan I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Z Kuşağının Okuma Alışkanlıkları I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 36. Bölüm
Örnek Bir Araştırma Kütüphanesi Olarak İSAM I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 35. Bölüm
Ahmet Haşim'in Edebi Serüveni I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 33. Bölüm
Diriliş Eri: Sezai Karakoç I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 32. Bölüm
Osmanlı Romanında Şair ve Şiir I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Yahya Kemal'in Hayatı, Doğduğu ve Yetiştiği Çevre I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Kitabeler Üzerinden Mezar Taşı Edebiyatı I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Kütüphanelerin Altın Çağı: 18. Yüzyıl I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 28. Bölüm
İsmail Erünsal'ın Hayatı ve Eserleri I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Ünlü Şairlerin Kaleminden Sonbahar Şiirleri I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Sonbaharın Edebiyatımıza Yansımaları I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 25. Bölüm
İroni Eserlerinin Öncüsü: Saatleri Ayarlama Enstitüsü I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Milletimizin Varoluş Destanı: İstiklal Marşı I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Türkiye'de Dergiciliğin Tarihsel Gelişimi I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Göçmenlik ve Göçmen Edebiyatı I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Mustafa Kutlu'nun Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 20. Bölüm
Geleneksel İstanbul Ramazanları I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 | 3. Bölüm

Edebiyatımızda Kurban Bayramı | Mürekkep Damlaları

Eski İstanbul'da kurban bayramı nasıl yaşanırdı?

Eski İstanbul'da kurban bayramı nasıl yaşanırdı? Kurban Bayramı'nın kültürel ve sosyal hayata yansımaları nelerdir? Zeki Bulduk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar ve Ali Şükrü Çoruk'un katkılarıyla Mürekkep Damlaları sizlerle...

Mürekkep Damlaları'nda bu hafta "Edebiyatımızda Kurban Bayramı" konuşuldu.

00:00 Mürekkep Damlaları
03:00 Edebiyatımızda Kurban Bayramı
07:00 Kurban Bayramı'nda eski İstanbul'da ne yapılırdı?
13:00 Osmanlı'da Kurban Bayramı gelenekleri
23:00 Eski İstanbul'da kurban bayramı nasıl yaşanırdı?
31:00 Kurban Bayramı'nın kültürel ve sosyal hayata yansımaları
45:00 Klasik Türk Edebiyatında bayram şiirleri
55:00 Kurban Bayramı ve Hac İbadetinin edebiyatımıza yansımaları
58:00 Osmanlı'nın kadim geleneği: Surre Alayları
01:20:00 Divan şairlerinin kaleminden "Kurban Bayramı"
01:25:00 Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiiri incelemesi
01:32:00 Mehmet Akif Ersoy'un "Bayram" şiiri tahlili

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Anıların İzinde
-->
Deprem Özel
-->
Eğitim Atölyesi
-->
Divan
-->
Mehmet Emin Ay'ın sesinden Mukabele
-->
Ramazan Günlükleri
-->
Şiir Vakti
-->
Asıl Mesele
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı