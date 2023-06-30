Edebiyatımızda Kurban Bayramı | Mürekkep Damlaları
Eski İstanbul'da kurban bayramı nasıl yaşanırdı?
Eski İstanbul'da kurban bayramı nasıl yaşanırdı? Kurban Bayramı'nın kültürel ve sosyal hayata yansımaları nelerdir? Zeki Bulduk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar ve Ali Şükrü Çoruk'un katkılarıyla Mürekkep Damlaları sizlerle...
Mürekkep Damlaları'nda bu hafta "Edebiyatımızda Kurban Bayramı" konuşuldu.
00:00 Mürekkep Damlaları
03:00 Edebiyatımızda Kurban Bayramı
07:00 Kurban Bayramı'nda eski İstanbul'da ne yapılırdı?
13:00 Osmanlı'da Kurban Bayramı gelenekleri
23:00 Eski İstanbul'da kurban bayramı nasıl yaşanırdı?
31:00 Kurban Bayramı'nın kültürel ve sosyal hayata yansımaları
45:00 Klasik Türk Edebiyatında bayram şiirleri
55:00 Kurban Bayramı ve Hac İbadetinin edebiyatımıza yansımaları
58:00 Osmanlı'nın kadim geleneği: Surre Alayları
01:20:00 Divan şairlerinin kaleminden "Kurban Bayramı"
01:25:00 Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiiri incelemesi
01:32:00 Mehmet Akif Ersoy'un "Bayram" şiiri tahlili