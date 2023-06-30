Edebiyatımızda Kurban Bayramı | Mürekkep Damlaları

Eski İstanbul'da kurban bayramı nasıl yaşanırdı?

Eski İstanbul'da kurban bayramı nasıl yaşanırdı? Kurban Bayramı'nın kültürel ve sosyal hayata yansımaları nelerdir? Zeki Bulduk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar ve Ali Şükrü Çoruk'un katkılarıyla Mürekkep Damlaları sizlerle...

Mürekkep Damlaları'nda bu hafta "Edebiyatımızda Kurban Bayramı" konuşuldu.

00:00 Mürekkep Damlaları

03:00 Edebiyatımızda Kurban Bayramı

07:00 Kurban Bayramı'nda eski İstanbul'da ne yapılırdı?

13:00 Osmanlı'da Kurban Bayramı gelenekleri

23:00 Eski İstanbul'da kurban bayramı nasıl yaşanırdı?

31:00 Kurban Bayramı'nın kültürel ve sosyal hayata yansımaları

45:00 Klasik Türk Edebiyatında bayram şiirleri

55:00 Kurban Bayramı ve Hac İbadetinin edebiyatımıza yansımaları

58:00 Osmanlı'nın kadim geleneği: Surre Alayları

01:20:00 Divan şairlerinin kaleminden "Kurban Bayramı"

01:25:00 Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiiri incelemesi

01:32:00 Mehmet Akif Ersoy'un "Bayram" şiiri tahlili