Beyaz Perdede İnanç, Temsil ve Edebiyat | Mürekkep Damlaları

Tarkovski filmleri dini film olarak değerlendirilebilir mi?

Mürekkep Damlaları'na bu hafta Yazar Kürşat Saygılı konuk oldu. Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...

02:00 Beyaz Perdede İnanç, Temsil ve Edebiyat

08:00 Temsil Meselesinin Görsel Sanatlarla İlişkisi Nedir?

16:00 Sinemada Temsil Nasıl Kullanılıyor?

19:30 Dini Konuların Sanata Aktarılma Sorunu Nasıl Aşılabilir?

28:00 İnançların Temsil Sanatlarına Bakış Açısı Nasıl?

44:00 Dini Şahsiyetlerin Sinemada Temsil Edilmesinin Tarihi Süreci

46:00 Dini Konular Sinemaya Nasıl Aktarılıyor?

48:00 Tarkovski Filmleri Dini Film Olarak Değerlendirilebilir mi?

55:00 Dini Konular Sinemaya Nasıl Aktarılıyor?

59:00 "Çağrı" Filmini Başarılı Kılan Etkenler Nelerdir?

01:07:00 Derviş Zaim "Nokta" Filminde Dini İçerikleri Nasıl İşledi?

01:16:00 Beyaz Perdede İnanç, Temsil ve Edebiyat