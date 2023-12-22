Türk Kültürü ve Medeniyetinde Mevlana'nın Yeri | Mürekkep Damlaları
Bu bölümde Dr. Turgay Şafak ile yakın çevresi ve hocalarının Mevlana üzerindeki etkisi konuşuldu.
Mürekkep Damlaları'na bu hafta İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğr. Üye. Dr. Turgay Şafak konuk oldu. Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Mürekkep Damlaları
01:32 Çağları aşan ses: Mevlana Celaleddin Rumi
14:58 Türk kültürü ve medeniyetinde Mevlana'nın yeri
17:32 Yakın çevresi ve hocalarının Mevlana üzerindeki etkisi
23:39 Mevlana'nın Senai ve Feridüddin Attar ile nasıl bir edebi iletişimi var?
31:07 Türk kültür coğrafyasında tasavvuf anlayışı
33:12 Doğu klasik edebiyatının başyapıtlarından "Mesnevi"
35:49 Mevlana'nın kadim dostu: Şems-i Tebrizi
40:34 İlahi aşka adanmış bir ömür: Mevlana Celaleddin-i Rumi
48:07 Türk edebiyatının en fazla yabancı dile çevrilen eserlerinden "Mesnevi"
54:55 Mevlana'nın insanlığa yol gösteren hikmetli şiirleri
01:01:07 Mesnevi-i şerifin ilk on sekiz neler anlatıyor?
01:03:02 Mesnevi neden 'dinle' ile başlar?
01:11:31 Mesnevi-i Şerif'in özünü oluşturan beyitler
01:20:23 Günümüzde Mevlana nasıl algılanmaktadır?
01:24:25 Mevlana'nın şiirlerindeki önemli temalar