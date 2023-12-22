Türk Kültürü ve Medeniyetinde Mevlana'nın Yeri | Mürekkep Damlaları

Bu bölümde Dr. Turgay Şafak ile yakın çevresi ve hocalarının Mevlana üzerindeki etkisi konuşuldu.

Mürekkep Damlaları'na bu hafta İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğr. Üye. Dr. Turgay Şafak konuk oldu. Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Mürekkep Damlaları

01:32 Çağları aşan ses: Mevlana Celaleddin Rumi

14:58 Türk kültürü ve medeniyetinde Mevlana'nın yeri

17:32 Yakın çevresi ve hocalarının Mevlana üzerindeki etkisi

23:39 Mevlana'nın Senai ve Feridüddin Attar ile nasıl bir edebi iletişimi var?

31:07 Türk kültür coğrafyasında tasavvuf anlayışı

33:12 Doğu klasik edebiyatının başyapıtlarından "Mesnevi"

35:49 Mevlana'nın kadim dostu: Şems-i Tebrizi

40:34 İlahi aşka adanmış bir ömür: Mevlana Celaleddin-i Rumi

48:07 Türk edebiyatının en fazla yabancı dile çevrilen eserlerinden "Mesnevi"

54:55 Mevlana'nın insanlığa yol gösteren hikmetli şiirleri

01:01:07 Mesnevi-i şerifin ilk on sekiz neler anlatıyor?

01:03:02 Mesnevi neden 'dinle' ile başlar?

01:11:31 Mesnevi-i Şerif'in özünü oluşturan beyitler

01:20:23 Günümüzde Mevlana nasıl algılanmaktadır?

01:24:25 Mevlana'nın şiirlerindeki önemli temalar