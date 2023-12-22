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Türk Kültürü ve Medeniyetinde Mevlana'nın Yeri | Mürekkep Damlaları 22 Aralık 2023 124. Bölüm
Türk Kültür ve Edebiyatında Çay ve Çayhaneler | Mürekkep Damlaları 15 Aralık 2023 123. Bölüm
Türk Edebiyatında Kahve ve Kahvehaneler | Mürekkep Damlaları 01 Aralık 2023 122. Bölüm
İdeal İle Hareket Arasında İnkılap Edebiyatı | Mürekkep Damlaları 25 Kasım 2023 121. Bölüm
Diriliş Davasının Öncüsü Sezai Karakoç | Mürekkep Damlaları 17 Kasım 2023 120. Bölüm
Türk Romanında İşgal Yılları ve Milli Mücadele | Mürekkep Damlaları 10 Kasım 2023 119. Bölüm
İşgalden Kurtuluşa "İstanbul" | Mürekkep Damlaları 27 Ekim 2023 118. Bölüm
Şairlerin Dilinden Kudüs ve Mescid-i Aksa I Mürekkep Damlaları 20 Ekim 2023 117. Bölüm
| Mürekkep Damlaları 14 Ekim 2023 116. Bölüm
İşgal, Direniş ve Edebiyat I Mürekkep Damlaları 06 Ekim 2023 115. Bölüm
Amak-ı Hayal: Rüya mı, Gerçek mi? | Mürekkep Damlaları 29 Eylül 2023 112. Bölüm
Dijital Dünya, Yapay Zeka ve Edebiyat | Mürekkep Damlaları 21 Eylül 2023 111. Bölüm
Edebiyatçıların Okul Hatıraları | Mürekkep Damlaları 21 Eylül 2023 110. Bölüm
Edebiyatımızda Kurban Bayramı | Mürekkep Damlaları 30 Haziran 2023 109. Bölüm
Bir Huzursuzluğun Romanı: Huzur I Mürekkep Damlaları 23 Haziran 2023 108. Bölüm
Yedi Güzel Adam'ın zarif şairi: Cahit Zarifoğlu | Mürekkep Damlaları 16 Haziran 2023 107. Bölüm
İstanbul'un Fethi'nin 570. Yıl Dönümü I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 106. Bölüm
Defter-i Meşahirler I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 102. Bölüm
Edebiyatımızda Ramazan Gelenekleri I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 99. Bölüm
Geçmişten Günümüze Ramazan Gelenekleri I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 97. Bölüm
Edebiyatımızda Ramazan Hazırlıkları | Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 96. Bölüm
Günümüz Edebiyatında Aşıklara Yer Var Mı? I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 95. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 94. Bölüm
Türk edebiyatında depremin yansıdığı hikaye ve romanlar I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 93. Bölüm
Depremin Edebiyatımıza Yansıması I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 92. Bölüm
Eski - Yeni Tartışması I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 88. Bölüm
Bir Nesil Tasavvuru Olarak Asım I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 87. Bölüm
Şehir, İnsan ve Değişim I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 86. Bölüm
Gelenek Karşısında Tanzimat Edebiyatı | Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 85. Bölüm
Dünya Romanının Serüveni I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 83. Bölüm
"Usta Konuşmak İstiyor" Kitabı ve Dergah Dergisi I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 42. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy'u Tanımak ve Anlamak I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 38. Bölüm
Sibel Eraslan I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 37. Bölüm
Z Kuşağının Okuma Alışkanlıkları I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 36. Bölüm
Örnek Bir Araştırma Kütüphanesi Olarak İSAM I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 35. Bölüm
Ahmet Haşim'in Edebi Serüveni I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 33. Bölüm
Diriliş Eri: Sezai Karakoç I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 32. Bölüm
Osmanlı Romanında Şair ve Şiir I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 31. Bölüm
Yahya Kemal'in Hayatı, Doğduğu ve Yetiştiği Çevre I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 30. Bölüm
Kitabeler Üzerinden Mezar Taşı Edebiyatı I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 29. Bölüm
Kütüphanelerin Altın Çağı: 18. Yüzyıl I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 28. Bölüm
İsmail Erünsal'ın Hayatı ve Eserleri I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 27. Bölüm
Ünlü Şairlerin Kaleminden Sonbahar Şiirleri I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 26. Bölüm
Sonbaharın Edebiyatımıza Yansımaları I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 25. Bölüm
İroni Eserlerinin Öncüsü: Saatleri Ayarlama Enstitüsü I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 24. Bölüm
Milletimizin Varoluş Destanı: İstiklal Marşı I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 23. Bölüm
Türkiye'de Dergiciliğin Tarihsel Gelişimi I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 22. Bölüm
Göçmenlik ve Göçmen Edebiyatı I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 21. Bölüm
Mustafa Kutlu'nun Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 20. Bölüm
Geleneksel İstanbul Ramazanları I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 3. Bölüm

Türk Kültürü ve Medeniyetinde Mevlana'nın Yeri | Mürekkep Damlaları

Bu bölümde Dr. Turgay Şafak ile yakın çevresi ve hocalarının Mevlana üzerindeki etkisi konuşuldu.

Mürekkep Damlaları'na bu hafta İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğr. Üye. Dr. Turgay Şafak konuk oldu. Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Mürekkep Damlaları

01:32 Çağları aşan ses: Mevlana Celaleddin Rumi

14:58 Türk kültürü ve medeniyetinde Mevlana'nın yeri

17:32 Yakın çevresi ve hocalarının Mevlana üzerindeki etkisi

23:39 Mevlana'nın Senai ve Feridüddin Attar ile nasıl bir edebi iletişimi var?

31:07 Türk kültür coğrafyasında tasavvuf anlayışı

33:12 Doğu klasik edebiyatının başyapıtlarından "Mesnevi"

35:49 Mevlana'nın kadim dostu: Şems-i Tebrizi

40:34 İlahi aşka adanmış bir ömür: Mevlana Celaleddin-i Rumi

48:07 Türk edebiyatının en fazla yabancı dile çevrilen eserlerinden "Mesnevi"

54:55 Mevlana'nın insanlığa yol gösteren hikmetli şiirleri

01:01:07 Mesnevi-i şerifin ilk on sekiz neler anlatıyor?

01:03:02 Mesnevi neden 'dinle' ile başlar?

01:11:31 Mesnevi-i Şerif'in özünü oluşturan beyitler

01:20:23 Günümüzde Mevlana nasıl algılanmaktadır?

01:24:25 Mevlana'nın şiirlerindeki önemli temalar

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