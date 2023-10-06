İşgal, Direniş ve Edebiyat I Mürekkep Damlaları
Milli Mücadelede İstiklal-i Osmani Günü Kutlamaları...
Turgay Anar'ın sunumu Araştırmacı/ Yazar Tahsin Yıldırım'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...
02:28 İşgal, Direniş ve Edebiyat: İstanbul Mitingleri
11:17 Milli Mücadeledeki İstanbul Mitinglerinin Edebiyata Yansımaları
13:37 Mütareke Yıllarında İstanbul
22:51 Milli Mücadelede İstiklal-i Osmani Günü Kutlamaları
28:00 Milli Mücadeleye Destek Olan Süleyman Nazif'in "Kara Bir Gün" Yazısı
30:24 Maşatlık Mitingi
39:00 Tanpınar'ın Hatıralarında Darülfünun Mitingleri Nasıl Yer Aldı?
41:30 Aşuroğlu'nun Hatıralarında Mitinglerin Resmi Süreçleri Nasıl Anlatıldı?
49:40 Milli Mücadelede Büyük Mecmuada Yayınlanan "Son Dua" Yazısı