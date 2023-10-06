İşgal, Direniş ve Edebiyat I Mürekkep Damlaları

Milli Mücadelede İstiklal-i Osmani Günü Kutlamaları...

Turgay Anar'ın sunumu Araştırmacı/ Yazar Tahsin Yıldırım'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...

02:28 İşgal, Direniş ve Edebiyat: İstanbul Mitingleri

11:17 Milli Mücadeledeki İstanbul Mitinglerinin Edebiyata Yansımaları

13:37 Mütareke Yıllarında İstanbul

22:51 Milli Mücadelede İstiklal-i Osmani Günü Kutlamaları

28:00 Milli Mücadeleye Destek Olan Süleyman Nazif'in "Kara Bir Gün" Yazısı

30:24 Maşatlık Mitingi

39:00 Tanpınar'ın Hatıralarında Darülfünun Mitingleri Nasıl Yer Aldı?

41:30 Aşuroğlu'nun Hatıralarında Mitinglerin Resmi Süreçleri Nasıl Anlatıldı?

49:40 Milli Mücadelede Büyük Mecmuada Yayınlanan "Son Dua" Yazısı