VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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İşgal, Direniş ve Edebiyat I Mürekkep Damlaları 06 Ekim 2023 115. Bölüm
Amak-ı Hayal: Rüya mı, Gerçek mi? | Mürekkep Damlaları 29 Eylül 2023 112. Bölüm
Dijital Dünya, Yapay Zeka ve Edebiyat | Mürekkep Damlaları 21 Eylül 2023 111. Bölüm
Edebiyatçıların Okul Hatıraları | Mürekkep Damlaları 21 Eylül 2023 110. Bölüm
Edebiyatımızda Kurban Bayramı | Mürekkep Damlaları 30 Haziran 2023 109. Bölüm
Bir Huzursuzluğun Romanı: Huzur I Mürekkep Damlaları 23 Haziran 2023 108. Bölüm
Yedi Güzel Adam'ın zarif şairi: Cahit Zarifoğlu | Mürekkep Damlaları 16 Haziran 2023 107. Bölüm
İstanbul'un Fethi'nin 570. Yıl Dönümü I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 106. Bölüm
Defter-i Meşahirler I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 102. Bölüm
Edebiyatımızda Ramazan Gelenekleri I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 99. Bölüm
Geçmişten Günümüze Ramazan Gelenekleri I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 97. Bölüm
Edebiyatımızda Ramazan Hazırlıkları | Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 96. Bölüm
Günümüz Edebiyatında Aşıklara Yer Var Mı? I Mürekkep Damlaları 10 Haziran 2023 95. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 94. Bölüm
Türk edebiyatında depremin yansıdığı hikaye ve romanlar I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 93. Bölüm
Depremin Edebiyatımıza Yansıması I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 92. Bölüm
Eski - Yeni Tartışması I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 88. Bölüm
Bir Nesil Tasavvuru Olarak Asım I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 87. Bölüm
Şehir, İnsan ve Değişim I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 86. Bölüm
Gelenek Karşısında Tanzimat Edebiyatı | Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 85. Bölüm
Dünya Romanının Serüveni I Mürekkep Damlaları 05 Eylül 2023 83. Bölüm
"Usta Konuşmak İstiyor" Kitabı ve Dergah Dergisi I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 42. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy'u Tanımak ve Anlamak I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 38. Bölüm
Sibel Eraslan I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 37. Bölüm
Z Kuşağının Okuma Alışkanlıkları I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 36. Bölüm
Örnek Bir Araştırma Kütüphanesi Olarak İSAM I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 35. Bölüm
Ahmet Haşim'in Edebi Serüveni I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 33. Bölüm
Diriliş Eri: Sezai Karakoç I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 32. Bölüm
Osmanlı Romanında Şair ve Şiir I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 31. Bölüm
Yahya Kemal'in Hayatı, Doğduğu ve Yetiştiği Çevre I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 30. Bölüm
Kitabeler Üzerinden Mezar Taşı Edebiyatı I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 29. Bölüm
Kütüphanelerin Altın Çağı: 18. Yüzyıl I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 28. Bölüm
İsmail Erünsal'ın Hayatı ve Eserleri I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 27. Bölüm
Ünlü Şairlerin Kaleminden Sonbahar Şiirleri I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 26. Bölüm
Sonbaharın Edebiyatımıza Yansımaları I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 25. Bölüm
İroni Eserlerinin Öncüsü: Saatleri Ayarlama Enstitüsü I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 24. Bölüm
Milletimizin Varoluş Destanı: İstiklal Marşı I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 23. Bölüm
Türkiye'de Dergiciliğin Tarihsel Gelişimi I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 22. Bölüm
Göçmenlik ve Göçmen Edebiyatı I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 21. Bölüm
Mustafa Kutlu'nun Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 20. Bölüm
Geleneksel İstanbul Ramazanları I Mürekkep Damlaları 18 Temmuz 2023 3. Bölüm

İşgal, Direniş ve Edebiyat I Mürekkep Damlaları

Milli Mücadelede İstiklal-i Osmani Günü Kutlamaları...

Turgay Anar'ın sunumu Araştırmacı/ Yazar Tahsin Yıldırım'ın katkılarıyla Mürekkep Damlaları yeni bölümüyle sizlerle...

02:28 İşgal, Direniş ve Edebiyat: İstanbul Mitingleri
11:17 Milli Mücadeledeki İstanbul Mitinglerinin Edebiyata Yansımaları
13:37 Mütareke Yıllarında İstanbul
22:51 Milli Mücadelede İstiklal-i Osmani Günü Kutlamaları
28:00 Milli Mücadeleye Destek Olan Süleyman Nazif'in "Kara Bir Gün" Yazısı
30:24 Maşatlık Mitingi
39:00 Tanpınar'ın Hatıralarında Darülfünun Mitingleri Nasıl Yer Aldı?
41:30 Aşuroğlu'nun Hatıralarında Mitinglerin Resmi Süreçleri Nasıl Anlatıldı?
49:40 Milli Mücadelede Büyük Mecmuada Yayınlanan "Son Dua" Yazısı

DİĞER PROGRAMLAR

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Ufuk Çizgisi
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Ahmet Özhan İlahileri
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Son Davet
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Sevgilinin Yolunda
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Şiir Vakti
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Yön Verenler
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Ender Doğan İlahileri
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Ubeydullah Sezikli İlahileri
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