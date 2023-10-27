İşgalden Kurtuluşa "İstanbul" | Mürekkep Damlaları
Bu bölümde Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla "Edebi metinler ışığında işgal İstanbul'u ve Milli Mücadele" konuşuldu.
Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk'un sunumu Prof. Dr. Turgay Anar'ın katkılarıyla "Edebi metinler ışığında işgal İstanbul'u ve Milli Mücadele" konuşuldu.
00:00 Mürekkep Damlaları
02:00 İşgalden Kurtuluşa "İstanbul"
09:00 Edebi metinler ışığında işgal İstanbul'u ve Milli Mücadele
18:30 Yahya Kemal'in mütareke yıllarını anlattığı "1918" şiiri
41:00 Mondros Mütarekesi'nden sonra İstanbul'da yaşananlar
44:30 Azerbaycan'ın Milli Şairi Ahmed Cevad'ın "İstanbul" şiiri
53:00 Fransız General Esperey'in Cadde-i Kebir'den geçmesine halk ve aydınlar nasıl tepki verdi?
56:00 Süleyman Nazif'in milli ruhu canlandıran "Kara Bir Gün" yazısı
01:10:00 İstanbul'un Türklerden alınmasına gösterilen tepkiler
01:15:00 Pierre Loti Cemiyeti neden kuruldu?
01:20:00 İşgal yıllarında "İstanbul" ve öne çıkan edebi metinler
01:32:00 Türk şiirinde Milli Mücadele ve İstanbul