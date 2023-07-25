Ahlaki Bilgi Kaynağı Olarak: Haber I Açık Medeniyet

Hayy bin Yakzan eseri Batı düşüncesine nasıl etki etmiş?

Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Mütevatir haberin normatif değeri nedir?

05:00 Doğru ve yanlışı nasıl bilebiliriz?

13:00 Zihin neyi ne kadar bilebilir?

18:00 Ahlaki bilgi kaynağı olarak mütevatir haber

30:00 Bilginin tek kaynağı deney midir?

35:00 Hayy bin Yakzan eseri Batı düşüncesine nasıl etki etmiş?

41:00 Düşünce tarihinde dönüştürücü bir metin olarak Hayy Bin Yakzan

46:00 Dünya düzeni ve indirgemeci yaklaşımlar

59:00 İslam ve Batı düşüncesinde ilahi emir teorisi nedir?

01:04:00 Hristiyan ilahiyatı İslam ilahiyatından nasıl farklılaşıyor?

01:13:00 İslam'ın Hristiyan düşüncesinde olan etkisi

01:19:00 Osmanlı düzeni Batı dünyasını nasıl etkilemiş?

01:25:00 Modern Batı düşüncesi metafiziği nasıl konumlandırmış?

01:32:00 Batı niçin ve nasıl kilisesiz teoloji üretti?