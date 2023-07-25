Ahlaki Bilgi Kaynağı Olarak: Haber I Açık Medeniyet
Hayy bin Yakzan eseri Batı düşüncesine nasıl etki etmiş?
Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...
00:00 Açık Medeniyet
02:00 Mütevatir haberin normatif değeri nedir?
05:00 Doğru ve yanlışı nasıl bilebiliriz?
13:00 Zihin neyi ne kadar bilebilir?
18:00 Ahlaki bilgi kaynağı olarak mütevatir haber
30:00 Bilginin tek kaynağı deney midir?
35:00 Hayy bin Yakzan eseri Batı düşüncesine nasıl etki etmiş?
41:00 Düşünce tarihinde dönüştürücü bir metin olarak Hayy Bin Yakzan
46:00 Dünya düzeni ve indirgemeci yaklaşımlar
59:00 İslam ve Batı düşüncesinde ilahi emir teorisi nedir?
01:04:00 Hristiyan ilahiyatı İslam ilahiyatından nasıl farklılaşıyor?
01:13:00 İslam'ın Hristiyan düşüncesinde olan etkisi
01:19:00 Osmanlı düzeni Batı dünyasını nasıl etkilemiş?
01:25:00 Modern Batı düşüncesi metafiziği nasıl konumlandırmış?
01:32:00 Batı niçin ve nasıl kilisesiz teoloji üretti?