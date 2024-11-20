İbn Haldun'un Yöntemi: Nazar, Tahkik ve Ta'lil | Açık Medeniyet

İbn Haldun Çalışmalarında Hangi Metotları Kullanmıştır?

Prof. Dr. Recep Şentürk'ün sunumu Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla Açık Medeniyet yeni bölümüyle sizlerle...

Açık Medeniyet'e bu hafta Dr. Mehmet Akif Kayapınar konuk oldu.

00:00 Açık Medeniyet

05:00 İbn Haldun'un İlim ve Fikir Dünyası

09:00 İbn Haldun'un Yöntemi: Nazar, Tahkik ve Ta'lil

11:00 İbn Haldun Hangi İlim Geleneklerinden Etkilendi?

18:00 İbn Haldun'un Yeni İlim Anlayışına Yönelmesinin Sebepleri Nelerdi?

21:00 İbn Haldun Hangi İlim İnsanlarından Etkilendi?

28:00 Alim Olmak Bir Metoda Sahip Olmaktır

32:00 İbn Haldun Çalışmalarında Hangi Metotları Kullanmıştır?

35:30 İbn Haldun'un Tarihçilik Yöntemi

41:00 İslam İle Birlikte Yeni Bir Toplum ve Medeniyet Ortaya Çıktı

45:00 İbn Haldun Çalışmalarında Hangi Metotları Kullanmıştır?

47:30 İbn Haldun'un Felsefesinde Zaman ve Tarih Tasavvuru

56:00 İbn Haldun'un Medeniyet Tasavvuru ve İnsan

58:20 İbn Haldun'un Yöntemi: Nazar, Tahkik ve Ta'lil

01:03:00 İbn Haldun'un İlim Yöntemi Dönemini Nasıl Etkiledi?

01:09:00 İbn Haldun'un Düşünceleri Filozoflarla Nasıl Ayrışıyor?

01:19:00 Eğitimin ve Bilimin Amacı İnsanları Taklitten Tahkike Geçirmektir

01:24:00 Egemen, İstisnayı Belirleyendir