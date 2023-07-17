Bilgi kaynağı olarak haber | Açık Medeniyet

Bilgi kaynaklarından haberin insan hayatı için önemi nedir?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk'ün sunumu, Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Bilgi kaynağı olarak haber ve medeniyetler

07:30 Bilgi kaynakları neden önemlidir?

09:10 Bilgi kaynağı olarak duyu ve aklın sınırları

13:00 Bilgi kaynaklarından haberin insan hayatı için önemi nedir?

21:00 Deney ve gözlem yegane bilgi kaynakları mıdır?

29:00 Bilgide kesinlik arayışı

34:00 Hangi haber insanı yakin bilgiye götürür?

51:00 Modern epistemoloji haberi neden yok sayıyor?

59:00 İyi ve kötüyü hangi kaynaktan öğreniyoruz?

01:04:00 Duyu verileri bilgi kaynağı olarak ne kadar güvenilirdir?

01:07:00 Bilgi kaynağı olarak haber ve bilimsel değeri

01:10:00 Habere dayalı bilgi ile felsefe yapılabilir mi?

01:30:00 Doğru ve güzel olanı akılla bilebilir miyiz?