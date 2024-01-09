Bilgi Kaynağı ve Yöntemi Olarak Nazar | Açık Medeniyet

Bu bölümde Prof. Dr. Tahsin Görgün ile İslam düşüncesinde hakikate ulaştıran yöntemler konuşuldu.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle... Açık Medeniyet yeni bölümüyle yayında...

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Bilgi Kaynağı ve Yöntemi Olarak Nazar

04:45 İslam Düşüncesinde Hakikate Ulaştıran Yöntemler

07:30 Hakikate Ulaştıran Bir Yöntem Olarak "Nazar" Nedir?

15:15 Hakikati Keşfetmenin Bir Yolu Olarak Nazari Usul

19:20 Hangi Yöntem Bizi Hakikate Ulaştırır?

24:55 Hakikate Ulaştıran Yollar Tartışması

30:30 İbn Haldun'un düşüncesinde nazari yöntem ve mahiyeti

36:00 İbn Haldun'a göre insanı hakikate ulaştıran yöntem hangisidir?

39:00 İbn Haldun varlığı kaç kısma ayırır?

45:30 İbn Haldun var olanları nasıl tasnif eder?

51:00 Akıl nasıl bir bilgi kaynağıdır?

58:00 İbn Haldun'un düşüncesinde insanın bilgi edinme süreci

01:01:00 İbn Haldun'a göre bilginin oluşumu

01:08:00 İbn Haldun'un bilgi felsefesi ve hakikat anlayışı

01:12:00 İbn Haldun'un çok katmanlı bilgi teorisi

01:16:00 İbn Haldun akıl yürütmeyi hangi mertebelere ayırır?

01:22:00 İbn Haldun'un düşüncesinde nazari akıl ve mantık ilişkisi

01:26:00 Bilgi kaynağı ve yöntemi olarak nazar