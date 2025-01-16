İbn-i Haldun'un Perspektifinden Eğitim ve Toplum İlişkisi | Açık Medeniyet

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla yeni bölümüyle sizlerle... Açık Medeniyet'e bu hafta Dr. Mehmet Akif Kayapınar konuk oldu.

00:00 Açık Medeniyet

02:00 İbn-i Haldun'un Eğitim Felsefesi

04:30 İbn-i Haldun'un Perspektifinden Eğitim ve Toplum İlişkisi

08:15 İbn Haldun'a Göre Bireysel Kabiliyetlerin Eğitimdeki Önemi Nedir?

13:00 İbn Haldun'a Göre Eğitim ve Medeniyetin İnşası

16:00 İnsan Varlığının Amacını Ne Zaman Öğrenir?

21:00 İbn Haldun'un Eğitim Felsefesi

25:00 Eğitim Sistemleri Ahlaki Değerleri Öğretmede Eksik mi Kalıyor?

29:00 İbn-i Haldun'a Göre Eğitim, Birey ve Toplumu Nasıl Şekillendirir?

30:30 İnsanlar Dinden Kopuk Olduğu Zaman Hayatı Anlamlandıramaz...

33:00 İbn-i Haldun'un Perspektifinden Eğitim ve Toplum İlişkisi

36:00 Meleke Nedir?

38:00 İyi Davranışların Doğal Şekilde Ortaya Çıkması: Meleke

45:00 Modern Eğitimin Amacı Nedir?

54:00 İbn-i Haldun'a Göre Bireysel Kabiliyetlerin Eğitimdeki Önemi Nedir?

58:00 Melekeler Nasıl Elde Edilir?

01:00:00 Melekenin, Bilmek ve Anlamaktan Farkı Nedir?

01:02:00 Günümüz Eğitim Sistemleri, Melekeyi Amaç Haline Getiriyor mu?

01:07:00 İbn Haldun, Bilginin Aktarımında Hangi Yöntemler Savunmuştur?

01:08:00 Eğitim Sistemleri Ahlaki Değerleri Öğretmede Eksik mi Kalıyor?

01:11:00 Toplumsal Değişim ve Eğitim Arasında Nasıl Bağ Kurabiliriz?

01:14:00 Eğitim Sistemleri, Bireylere Yetkinlik Kazandırıyor mu?

01:20:00 İbn-i Haldun'a Göre Eğitim ve Medeniyetin İnşası

01:24:00 İbn-i Haldun, Bilginin Aktarımıda Hangi Yöntemleri Savunmuştur?