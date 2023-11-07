Varlık ve Bilgi Kaynağı Olarak Kur'an I Açık Medeniyet
Varlık kaynağı olan Kur'an'ın inşa faaliyeti...
Kur'an-ı Kerim genelde bilgi kaynağı olarak değerlendirilir. Açık Medeneiyet'in bu bölümünde Yüce Kitabımız bilgi ve varlık kaynağı olarak ele alındı. Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk'ün sunumu, Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...
05:25 Kur'an Nasıl Bir Haberdir?
08:25 Kur'an-ı Kerim'in Varlık Kaynağı Olarak Bilinmesi
10:55 Hak ve Hakikate Sadık Haber: Kur'an
20:30 Sadık Haber Olarak Kur'an
27:00 Hakk'ın Sözü ve Hakk'a Sadık Bir Söz: Kur'an
31:00 İslam Medeniyetinin Varlık Kaynağı Kur'an
34:35 Varlık ve Bilgi Cihetinden Kur'an
38:35 Varlık Kaynağı Olarak Kur'an-ı Kerim'in İnşai Mahiyeti
47:00 İnşa - Haber Bağlamında Kur'an'ın Mahiyeti
52:35 Sadık Haber'in İnşai Rolü
58:15 İnşa - Haber Ayrımı ve Kur'an'ın Anlaşılması
01:04:05 Bilgi Kaynağı Olan Kur'an'ın İnşai Rolü
01:09:15 İnşa - Haber Bağlamında Kur'an'ın Mahiyeti
01:16:45 Kur'an'ın İnşa Faaliyet, Nasıl Gerçekleşir?
01:23:15 Varlık Kaynağı Olan Kur'an'ın İnşa Faaliyeti
01:28:15 Varlık ve Bilgi Kaynağı Olarak Kur'an
01:35:45 Hak ve Hakikate Sadık Haber: Kur'an