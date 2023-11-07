Varlık ve Bilgi Kaynağı Olarak Kur'an I Açık Medeniyet

Varlık kaynağı olan Kur'an'ın inşa faaliyeti...

Kur'an-ı Kerim genelde bilgi kaynağı olarak değerlendirilir. Açık Medeneiyet'in bu bölümünde Yüce Kitabımız bilgi ve varlık kaynağı olarak ele alındı. Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk'ün sunumu, Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

05:25 Kur'an Nasıl Bir Haberdir?

08:25 Kur'an-ı Kerim'in Varlık Kaynağı Olarak Bilinmesi

10:55 Hak ve Hakikate Sadık Haber: Kur'an

20:30 Sadık Haber Olarak Kur'an

27:00 Hakk'ın Sözü ve Hakk'a Sadık Bir Söz: Kur'an

31:00 İslam Medeniyetinin Varlık Kaynağı Kur'an

34:35 Varlık ve Bilgi Cihetinden Kur'an

38:35 Varlık Kaynağı Olarak Kur'an-ı Kerim'in İnşai Mahiyeti

47:00 İnşa - Haber Bağlamında Kur'an'ın Mahiyeti

52:35 Sadık Haber'in İnşai Rolü

58:15 İnşa - Haber Ayrımı ve Kur'an'ın Anlaşılması

01:04:05 Bilgi Kaynağı Olan Kur'an'ın İnşai Rolü

01:09:15 İnşa - Haber Bağlamında Kur'an'ın Mahiyeti

01:16:45 Kur'an'ın İnşa Faaliyet, Nasıl Gerçekleşir?

01:23:15 Varlık Kaynağı Olan Kur'an'ın İnşa Faaliyeti

01:28:15 Varlık ve Bilgi Kaynağı Olarak Kur'an

01:35:45 Hak ve Hakikate Sadık Haber: Kur'an