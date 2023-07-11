İnsan neyi ne kadar bilebilir? I Açık Medeniyet

Doğru bilginin kaynağı duyu verileri mi akıl mı?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk'ün sunumu, Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Medeniyetlerin Oluşmasında Bilginin Rolü

06:00 Hangi kaynak doğru bilgiyi verir?

10:00 Duyu verileri güvenilir bilgi kaynakları mı?

14:00 Doğru bilginin kaynağı duyu verileri mi akıl mı?

20:00 İnsan neyi ne kadar bilebilir?

24:00 Bilgi kaynağı olarak "Haber"

28:00 İnsanın bilmesi nasıl mümkün olur?

32:00 Kesin bilgiye hangi yöntemle ulaşılır?

38:00 Medeniyetlerin Oluşmasında Bilginin Rolü

45:00 Bilgi ve Medeniyet İlişkisi

59:00 Doğru bilginin ölçütü nedir?

1:02:00 Neyi, ne kadar, nasıl bilebiliriz?

1:07:00 Sorunlarımıza çare olacak bilgiyi nerede bulacağız?

1:17:00 Bilginin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi

1:20:00 Hangi medeniyet hangi bilgi türünü önemsemiş?

1:27:00 Antik Yunan felsefesi ne kadar batılı?

1:33:00 Bilginin izafiliğini savunan sofistler nasıl yenildi?

1:36:00 Roma felsefesi Yunan felsefesinin nesi olur?