VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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İnsan neyi ne kadar bilebilir? I Açık Medeniyet 11 Temmuz 2023 | 98. Bölüm
Bilginin insan hayatındaki yeri I Açık Medeniyet 04 Temmuz 2023 | 97. Bölüm
Varlık Bilgisi, İlim Tasnifi ve Üniversite I Açık Medeniyet 09 Haziran 2023 | 96. Bölüm
Aşkın Bir İlkenin Terk Edilmesinin Sonuçları I Açık Medeniyet 09 Haziran 2023 | 95. Bölüm
Varlığın Bütünlüğünün Bozulması ve Etkileri I Açık Medeniyet 09 Haziran 2023 | 94. Bölüm
Varlık ve Toplum Anlayışı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 93. Bölüm
Metafizik, Etik ve Estetik I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 92. Bölüm
Modern Batı Düşüncesinde Varlık ve İlim Tasavvuru I Açık Medeniyet 09 Haziran 2023 | 91. Bölüm
Varlık ve Bilginin Mertebeleri I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 90. Bölüm
Taşköprülüzade'de Bilgi, Bilim ve Varlık I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 89. Bölüm
Erdemli Şehir ve Erdemli Toplum I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 88. Bölüm
Çok Katmanlı Varlık Anlayışı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 87. Bölüm
Varlık Mertebeleri Arasında İnsan I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 86. Bölüm
İnsan ve Hakikat İlişkisi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 85. Bölüm
Çok Katmanlı İnsan Ontolojisi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 84. Bölüm
İnsanın Varoluşunun Anlamı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 83. Bölüm
İnsanda Varlığı, Varlıkta İnsanı Görmek I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 82. Bölüm
Çok Katmanlı Varlık Ontolojisi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 81. Bölüm
İslam Varlık Anlayışının İnsan Tanımı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 80. Bölüm
Varlık ve Medeniyet I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 79. Bölüm
Sofizmin Dirilişi: Modern Varlık Anlayışı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 78. Bölüm
Varlık, Bilgi ve Medeniyet I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 77. Bölüm
İslam Medeniyetinde Din ve Bilim I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 76. Bölüm
Batı Medeniyetinde Din ve Bilim İlişkisi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 75. Bölüm
Bilim Tarihi ve İlerleme Paradigmasının Eleştirisi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 74. Bölüm
Medeniyet ve Bilim İlişkisi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 73. Bölüm
Batı Bilimi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 72. Bölüm
Bilim Tarihi Yazımı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 71. Bölüm
70. Bölüm I Siyasal Bir Aygıt Olarak İlerleme Düşüncesi ve Bilim 07 Temmuz 2023 | 70. Bölüm
69. Bölüm I İlerlemeci Düşünceye Yönelik Eleştiriler 07 Temmuz 2023 | 69. Bölüm
68. Bölüm | Modernite ve İlerleme Düşüncesi 07 Temmuz 2023 | 68. Bölüm
67. Bölüm | İlerleme, Ahlak ve Din 07 Temmuz 2023 | 67. Bölüm
Modernitenin Dini: İlerlemecilik Düşüncesi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 66. Bölüm
İlerleme ve Tarihin Sonu Düşüncesi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 65. Bölüm
Dünya Devleti Fikri I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 64. Bölüm
Liberallerin Gelecek Vizyonu I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 63. Bölüm
İlerlemeci Düşünürlerin Gelecek Tasavvurları I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 62. Bölüm
Modernitenin Dini: İlerleme Düşüncesi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 61. Bölüm
İlerlemecilerin Ütopyaları ve Tarihin Sonu Anlatısı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 60. Bölüm
Bir Meşruiyet Aracı Olarak İlerleme Düşüncesi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 59. Bölüm
İslam Medeniyetinde Önemli Kırılma Noktaları I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 58. Bölüm
Geri Kalmışlık Paradigması I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 57. Bölüm
İslam Düşünce Tarihinin Dönemlendirilmesi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 56. Bölüm
İslam Düşünce Tarihi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 55. Bölüm
Bilim Tarihi Yazarlığının İlkeleri I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 54. Bölüm
Gerileme Paradigmasına Yönelik Eleştiriler I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 53. Bölüm
Geri Kalma Paradigmasına Dair Yaklaşımlar I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 52. Bölüm
Gerileme Paradigmasını Kim Üretti? I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 51. Bölüm
Dünya Tarihi Yeniden Yazılmalı mı? I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 50. Bölüm
Tarih ve Medeniyet Arasındaki İlişki I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 49. Bölüm
Dünya Tarihine Dair I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 48. Bölüm
Batı Tarih Yazımının Bileşenleri I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 47. Bölüm
Felsefe ve Tarih I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 46. Bölüm
Avrupa Merkezli Tarih Anlayışı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 45. Bölüm
Dünya Tarih Yazıcılığı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 44. Bölüm
Tarih ve Medeniyet İlişkisi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 43. Bölüm
Medeniyetler, Tarihler ve Zamanlar I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 42. Bölüm
Modern Aklın Eleştirisi ve Geleneksel Düşünce I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 41. Bölüm
Sezai Karakoç'un Diriliş Fikri ve Medeniyet Anlayışı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 40. Bölüm
Sezai Karakoç ve Diriliş Muştusu I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 39. Bölüm
Sezai Karakoç'un Medeniyet Düşüncesi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 38. Bölüm
Vahyin Medeniyet İnşasındaki Rolü I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 37. Bölüm
Teoman Duralı ve Medeniyet Düşüncesi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 36. Bölüm
Bir İlim Medeniyeti Olarak İslam I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 35. Bölüm
Nefsin ve Ahlakın Mertebeleri I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 34. Bölüm
Çok Katmanlı Ahlak Anlayışı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 33. Bölüm
İslam Medeniyetinde Araştırma Adabı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 32. Bölüm
Kalp ve Akıl Arasındaki Çatışma I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 31. Bölüm
Anadolu'da Fütüvvet ve Medeniyet I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 30. Bölüm
Anadolu İrfanı ve Fütüvvet I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 29. Bölüm
Teori ve Pratik Arasında Fütüvvet I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 28. Bölüm
Fütüvvet Kültüründe Ahlakın Önemi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 27. Bölüm
Fütüvvet Ahlakının Anlaşılması I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 26. Bölüm
Fütüvvet ve Medeniyet I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 25. Bölüm
İslam Medeniyetinde Ahlak Anlayışı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 24. Bölüm
Ahlak ve Özgürlük I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 23. Bölüm
Medeniyet ve Ahlak İlişkisi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 22. Bölüm
Medeniyeti Medeniyet Yapan Değerler I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 21. Bölüm
Medine Sözleşmesi ve Medeniyet Kavramı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 20. Bölüm
İslam Medeniyetinde Varlık Düzeni I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 19. Bölüm
İslam'da Bilgi Anlayışı ve Mertebeleri I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 18. Bölüm
Ashabın İlim Anlayışı ve Medeniyet I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 17. Bölüm
İslam Medeniyetinin Emanet Anlayışı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 16. Bölüm
Ashab ve Medeniyetimizin İnşası I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 15. Bölüm
Medeniyetimizin Öncü Nesli: Sahabe I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 14. Bölüm
Ahiret İnancı ve Medeniyet I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 13. Bölüm
Vahiy ve Medeniyetler I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 12. Bölüm
Namazın Önemi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 11. Bölüm
Namaz ve Medeniyet I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 10. Bölüm
Vahyin Medeniyetin İnşasındaki Rolü I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 9. Bölüm
Asr-ı Saadet ve Medeniyet İltifatı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 8. Bölüm
Geçmiş Medeniyetler I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 7. Bölüm
Dil ve Medeniyet İlişkisi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 6. Bölüm
Asr-ı Saadet ve Medeniyet İrtibatı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 5. Bölüm
Postmodernizm ve Medeniyet I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 4. Bölüm
Kültür ve Medeniyet I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 3. Bölüm
Medeniyete Dair I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 2. Bölüm
Medeniyet Kavramı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 | 1. Bölüm

İnsan neyi ne kadar bilebilir? I Açık Medeniyet

Doğru bilginin kaynağı duyu verileri mi akıl mı?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk'ün sunumu, Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet
02:00 Medeniyetlerin Oluşmasında Bilginin Rolü
06:00 Hangi kaynak doğru bilgiyi verir?
10:00 Duyu verileri güvenilir bilgi kaynakları mı?
14:00 Doğru bilginin kaynağı duyu verileri mi akıl mı?
20:00 İnsan neyi ne kadar bilebilir?
24:00 Bilgi kaynağı olarak "Haber"
28:00 İnsanın bilmesi nasıl mümkün olur?
32:00 Kesin bilgiye hangi yöntemle ulaşılır?
38:00 Medeniyetlerin Oluşmasında Bilginin Rolü
45:00 Bilgi ve Medeniyet İlişkisi
59:00 Doğru bilginin ölçütü nedir?
1:02:00 Neyi, ne kadar, nasıl bilebiliriz?
1:07:00 Sorunlarımıza çare olacak bilgiyi nerede bulacağız?
1:17:00 Bilginin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi
1:20:00 Hangi medeniyet hangi bilgi türünü önemsemiş?
1:27:00 Antik Yunan felsefesi ne kadar batılı?
1:33:00 Bilginin izafiliğini savunan sofistler nasıl yenildi?
1:36:00 Roma felsefesi Yunan felsefesinin nesi olur?

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