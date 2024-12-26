Açık Medeniyet
İbn Haldun'un Ümran'ında Galibiyet ve Yenilgi | Açık Medeniyet
Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün’ün katkılarıyla sizlerle...
Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…
Açık Medeniyet'e bu hafta Dr. Mehmet Akif Kayapınar konuk oldu.
00:00 Açık Medeniyet
02:00 İbn Haldun'un Ümran'ında Galibiyet ve Yenilgi
06:00 İbn Haldun'un Galibiyet ve Mağlubiyet Tasavvuru
08:30 Mağlubun Galibi Taklit Etmesi
10:30 Modernleşme Çabaları ve Kültürel Kimlik Sorunu
14:15 Batı, Kültür Savaşından Galip mi Çıktı?
17:15 Mağlubiyetin Bedeli Kültür Erozyonu mu?
20:30 Batı'nın Modernleşme Olarak Tanıttığı Aslında Kültür Sömürgesi mi?
23:30 Mağluplar Neden Galipleri Taklit Eder?
29:30 Medeniyetlerin Yükselişinde ve Çöküşünde Askeri Gücün Rolü
36:00 İbn Haldun Perspektifinden Günümüz Dünyası Nasıl Yorumlanır?
43:00 Medeniyetin, Savaş Üzerindeki Etkileri
45:20 Medeniyetlerin Yükselişinde ve Çöküşünde Askeri Gücün Rolü
52:00 Müslümanlar Neden Mağlup Oldukları Medeniyetleri Taklit Etmedi?
57:00 İbn Haldun'un Galibiyet ve Mağlubiyet Tasavvuru
01:01:00 Batılılaşma: Modenleşme mi, Kültür Kaybı mı?
01:05:00 Batılılaşma ve Kültür Çatışmasına Çözümler Mümkün mü?
01:07:00 Mağlubiyetin Bedeli Kültür Erozyonu mu?
01:10:00 Batı'nın Modernleşme Olarak Tanıttığı mı Aslında Kültür Sömürgesi mi?
01:15:00 Batılılaşma ve Kültür Erozyonuna Çözümler Mümkün mü?