Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet'e bu hafta Dr. Mehmet Akif Kayapınar konuk oldu.

00:00 Açık Medeniyet

02:00 İbn Haldun'un Ümran'ında Galibiyet ve Yenilgi

06:00 İbn Haldun'un Galibiyet ve Mağlubiyet Tasavvuru

08:30 Mağlubun Galibi Taklit Etmesi

10:30 Modernleşme Çabaları ve Kültürel Kimlik Sorunu

14:15 Batı, Kültür Savaşından Galip mi Çıktı?

17:15 Mağlubiyetin Bedeli Kültür Erozyonu mu?

20:30 Batı'nın Modernleşme Olarak Tanıttığı Aslında Kültür Sömürgesi mi?

23:30 Mağluplar Neden Galipleri Taklit Eder?

29:30 Medeniyetlerin Yükselişinde ve Çöküşünde Askeri Gücün Rolü

36:00 İbn Haldun Perspektifinden Günümüz Dünyası Nasıl Yorumlanır?

43:00 Medeniyetin, Savaş Üzerindeki Etkileri

45:20 Medeniyetlerin Yükselişinde ve Çöküşünde Askeri Gücün Rolü

52:00 Müslümanlar Neden Mağlup Oldukları Medeniyetleri Taklit Etmedi?

57:00 İbn Haldun'un Galibiyet ve Mağlubiyet Tasavvuru

01:01:00 Batılılaşma: Modenleşme mi, Kültür Kaybı mı?

01:05:00 Batılılaşma ve Kültür Çatışmasına Çözümler Mümkün mü?

01:07:00 Mağlubiyetin Bedeli Kültür Erozyonu mu?

01:10:00 Batı'nın Modernleşme Olarak Tanıttığı mı Aslında Kültür Sömürgesi mi?

01:15:00 Batılılaşma ve Kültür Erozyonuna Çözümler Mümkün mü?