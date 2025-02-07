Tarih ve Vahiy Arasında Nasıl Bir İlişki Kurulabilir? | Açık Medeniyet

Prof. Dr. Recep Şentürk'ün sunumu Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla Açık Medeniyet yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

03:00 Tarihselcilik Nedir?

06:30 Tarihin Mimarı: Hz. Muhammed (S.A.V.)

12:00 Bir Sosyal Bilimci, Tarihselciliğe Nasıl Bakmalı?

21:00 Hakikati Değişmeyen Hükümler Nelerdir?

27:00 Tarihi Olayların Yorumlanması ve Tarihselcilik Arasındaki Fark Nedir?

34:00 Recep Şentürk: Tarihin Tesirini Kabul Etmek Tarihselcilik Değildir

37:00 Sosyal Bilimciler Tarihselciliği Neden Eleştiriyor?

40:00 Tarihselcilik Düşüncesi, Dine Nasıl Zarar Verir?

43:00 "Tarihi Şartlar, Nübüvvet ve Dinin Ürünüdür"

53:00 Din Bir Üst Yapı Kurumu mudur?

01:01:00 Tarih ve Vahiy Arasında Nasıl Bir İlişki Kurulabilir?

01:03:00 Tarihi Koşullar, Nübüvvetin Mesajını ve Yöntemini Ne Ölçüde Etkilemiştir?

01:12:00 Batı, Dinlerin Ortaya Çıkışını Nasıl Değerlendiriyor?

01:26:00 İslam Düşüncesinde, Tarihin Mimarları Kimlerdir?