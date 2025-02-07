Açık Medeniyet
Tarih ve Vahiy Arasında Nasıl Bir İlişki Kurulabilir? | Açık Medeniyet
Tarihi Olayların Yorumlanması ve Tarihselcilik Arasındaki Fark Nedir?
Prof. Dr. Recep Şentürk'ün sunumu Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla Açık Medeniyet yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Açık Medeniyet
03:00 Tarihselcilik Nedir?
06:30 Tarihin Mimarı: Hz. Muhammed (S.A.V.)
12:00 Bir Sosyal Bilimci, Tarihselciliğe Nasıl Bakmalı?
21:00 Hakikati Değişmeyen Hükümler Nelerdir?
27:00 Tarihi Olayların Yorumlanması ve Tarihselcilik Arasındaki Fark Nedir?
34:00 Recep Şentürk: Tarihin Tesirini Kabul Etmek Tarihselcilik Değildir
37:00 Sosyal Bilimciler Tarihselciliği Neden Eleştiriyor?
40:00 Tarihselcilik Düşüncesi, Dine Nasıl Zarar Verir?
43:00 "Tarihi Şartlar, Nübüvvet ve Dinin Ürünüdür"
53:00 Din Bir Üst Yapı Kurumu mudur?
01:01:00 Tarih ve Vahiy Arasında Nasıl Bir İlişki Kurulabilir?
01:03:00 Tarihi Koşullar, Nübüvvetin Mesajını ve Yöntemini Ne Ölçüde Etkilemiştir?
01:12:00 Batı, Dinlerin Ortaya Çıkışını Nasıl Değerlendiriyor?
01:26:00 İslam Düşüncesinde, Tarihin Mimarları Kimlerdir?