İnsan kendi varlığının şuuruna nasıl varır? Bir şeyin var olabilmesi için neye ihtiyacı var? Varlığın temel kategorileri ve ilkeleri nelerdir? Varlık anlayışları arasında temel farklar nelerdir?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

01:09 Varlık ve bilginin mertebeleri

07:33 Taşköprülüzade'de bilgi, bilim ve varlık

11:55 İnsan kendi varlığının şuuruna nasıl varır?

17:02 Bir şeyin var olabilmesi için neye ihtiyacı var?

24:21 Varlığın temel kategorileri ve ilkeleri nelerdir?

29:02 Varlık ve bilginin mertebeleri

30:18 Varlık anlayışları arasında temel farklar nelerdir?

35:12 Taşköprülüzade'ye göre varlığın mertebeleri nelerdir?

54:50 Taşköprülüzade'ye göre hakiki varlığın mahiyeti ve mertebeleri

59:06 Taşköprülüzade, hakiki ve mecazi varlık derken neyi kasteder?

1:04:35 Taşköprülüzade'nin varlık kuramı ve bilgi anlayışı

1:37:48 Taşköprülüzade'ye göre zihin nedir?