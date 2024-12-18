VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN

Açık Medeniyet

İbn-i Haldun'un Medeniyet Kuramı | Açık Medeniyet

Türkiye'nin Medeniyet Politikası Nedir?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

Açık Medeniyet'e bu hafta Dr. Mehmet Akif Kayapınar konuk oldu.

00:00 Açık Medeniyet
03:00 İbn-i Haldun'un Medeniyet Kuramı
06:25 Türkiye'nin Medeniyet Kimliği
08:30 Türkiye'nin Medeniyet Politikası Nedir?
16:30 Tek Medeniyet Fikri Nasıl Ortaya Çıktı?
21:15 Medeniyet Tek midir, Çok mudur?
25:15 Batı'nın, Türkiye Üzerinde Kurduğu Medeniyet Algısı
39:00 İbn-i Haldun'un Medeniyet Kuramı
42:30 Medeniyet Dışı Toplumlar Var mıdır?
48:00 İbn Haldun'a Göre Toplumsal Hayatın Kökeninde Ne Var?
57:00 "İslam Hak Medeniyettir, Tek Medeniyet Değildir"
01:14:30 "Batıl Dinler, İnsanlar Arasında Barışı Sağlayamaz"
01:18:30 Çok Medeniyetli Bir Dünya Düzeni İçin Neden İbn Haldun?
01:23:00 İbn Haldun'un Çok Medeniyetli Dünya Tasavvuru
01:30:00 İbn Haldun ve Huntington'ın Medeniyet Çatışması
01:34:00 Medeniyetlerin Sentezi Mümkün mü?

Daha Fazla Göster

Açık Medeniyet

İbn-i Haldun'un Medeniyet Kuramı | Açık Medeniyet
Toplumsal Yaşamın Aşamaları: Bedevilik ve Hadarilik | Açık Medeniyet
İlerleme Kavramının Tarihsel Gelişimi | Açık Medeniyet
İbn Haldun, İslam Dünyasında ve Batı'da Nasıl Karşılandı?
İbn Haldun'un Yöntemi: Nazar, Tahkik ve Ta'lil | Açık Medeniyet
Batı'da Sosyal Bilimlerin Ortaya Çıkış Süreci | Açık Medeniyet
Filozof, Polikacı, Tarihçi: İbn Haldun | Açık Medeniyet
İbn Haldun: Bir Düşünürün Yolculuğu | Açık Medeniyet
İslam'ın Yükselişi İnsanlığa Ne Kazandıracak? | Açık Medeniyet
Bilim ve Din İlişkisi | Açık Medeniyet
Bilim Kavramının Gelişimi ve Sosyal Bilimlere Etkisi | Açık Medeniyet
Nazar ve Müşahede Arasında Bilgi, Yöntem ve Gerçeklik | Açık Medeniyet
Bilginin Kaynağı Ve Konusu Olarak Amel: Batı Örneği | Açık Medeniyet
Batı Sosyolojisi Bağlamında Bilgi ve Amel İlişkisi | Açık Medeniyet
Ameller bizi hakikate ulaştırır mı? | Açık Medeniyet
Batı Düşüncesinin Çıkmazları | Açık Medeniyet
Klasik düşünce geleneğinde nazari yöntem I Açık Medeniyet
Düşünce Geleneklerinde Nazari Yöntem ve Mahiyeti | Açık Medeniyet
Bilgi Kaynağı ve Yöntemi Olarak Nazar | Açık Medeniyet
Haber-i Vahid ve Medeniyet | Açık Medeniyet
Klasik Düşünce Geleneğimizde "İsnat" | Açık Medeniyet
İsnad Medeniyeti Olarak İslam | Açık Medeniyet
Kur'an Kıssalarının Çok Katmanlı Anlamı | Açık Medeniyet
Varlık ve Bilgi Kaynağı Olarak Kur'an I Açık Medeniyet
Semaya Açılan Kapı: Kudüs | Açık Medeniyet
Doğu'da ve Batı'da Bilim I Açık Medeniyet
İslam Medeniyeti ve Mütevatir Haber | Açık Medeniyet
İslam Medeniyetinde Ahlaki Bilgi | Açık Medeniyet
Ahlaki Bilgi Kaynağı Olarak: Haber I Açık Medeniyet
Bilgi kaynağı olarak haber | Açık Medeniyet
İnsan neyi ne kadar bilebilir? I Açık Medeniyet
Bilginin insan hayatındaki yeri I Açık Medeniyet
Varlık Bilgisi, İlim Tasnifi ve Üniversite I Açık Medeniyet
Aşkın Bir İlkenin Terk Edilmesinin Sonuçları I Açık Medeniyet
Varlığın Bütünlüğünün Bozulması ve Etkileri I Açık Medeniyet
Varlık ve Toplum Anlayışı I Açık Medeniyet
Metafizik, Etik ve Estetik I Açık Medeniyet
Modern Batı Düşüncesinde Varlık ve İlim Tasavvuru I Açık Medeniyet
Varlık ve Bilginin Mertebeleri I Açık Medeniyet
Taşköprülüzade'de Bilgi, Bilim ve Varlık I Açık Medeniyet
Erdemli Şehir ve Erdemli Toplum I Açık Medeniyet
Çok Katmanlı Varlık Anlayışı I Açık Medeniyet
Varlık Mertebeleri Arasında İnsan I Açık Medeniyet
İnsan ve Hakikat İlişkisi I Açık Medeniyet
Çok Katmanlı İnsan Ontolojisi I Açık Medeniyet
İnsanın Varoluşunun Anlamı I Açık Medeniyet
İnsanda Varlığı, Varlıkta İnsanı Görmek I Açık Medeniyet
Çok Katmanlı Varlık Ontolojisi I Açık Medeniyet
İslam Varlık Anlayışının İnsan Tanımı I Açık Medeniyet
Varlık ve Medeniyet I Açık Medeniyet
Sofizmin Dirilişi: Modern Varlık Anlayışı I Açık Medeniyet
Varlık, Bilgi ve Medeniyet I Açık Medeniyet
İslam Medeniyetinde Din ve Bilim I Açık Medeniyet
Batı Medeniyetinde Din ve Bilim İlişkisi I Açık Medeniyet
Bilim Tarihi ve İlerleme Paradigmasının Eleştirisi I Açık Medeniyet
Medeniyet ve Bilim İlişkisi I Açık Medeniyet
Batı Bilimi I Açık Medeniyet
Bilim Tarihi Yazımı I Açık Medeniyet
Siyasal Bir Aygıt Olarak İlerleme Düşüncesi ve Bilim I Açık Medeniyet
İlerlemeci Düşünceye Yönelik Eleştiriler I Açık Medeniyet
Modernite ve İlerleme Düşüncesi I Açık Medeniyet
İlerleme, Ahlak ve Din I Açık Medeniyet
Modernitenin Dini: İlerlemecilik Düşüncesi I Açık Medeniyet
İlerleme ve Tarihin Sonu Düşüncesi I Açık Medeniyet
Dünya Devleti Fikri I Açık Medeniyet
Liberallerin Gelecek Vizyonu I Açık Medeniyet
İlerlemeci Düşünürlerin Gelecek Tasavvurları I Açık Medeniyet
Modernitenin Dini: İlerleme Düşüncesi I Açık Medeniyet
İlerlemecilerin Ütopyaları ve Tarihin Sonu Anlatısı I Açık Medeniyet
Bir Meşruiyet Aracı Olarak İlerleme Düşüncesi I Açık Medeniyet
İslam Medeniyetinde Önemli Kırılma Noktaları I Açık Medeniyet
Geri Kalmışlık Paradigması I Açık Medeniyet
İslam Düşünce Tarihinin Dönemlendirilmesi I Açık Medeniyet
İslam Düşünce Tarihi I Açık Medeniyet
Bilim Tarihi Yazarlığının İlkeleri I Açık Medeniyet
Gerileme Paradigmasına Yönelik Eleştiriler I Açık Medeniyet
Geri Kalma Paradigmasına Dair Yaklaşımlar I Açık Medeniyet
Gerileme Paradigmasını Kim Üretti? I Açık Medeniyet
Dünya Tarihi Yeniden Yazılmalı mı? I Açık Medeniyet
Tarih ve Medeniyet Arasındaki İlişki I Açık Medeniyet
Dünya Tarihine Dair I Açık Medeniyet
Batı Tarih Yazımının Bileşenleri I Açık Medeniyet
Felsefe ve Tarih I Açık Medeniyet
Avrupa Merkezli Tarih Anlayışı I Açık Medeniyet
Dünya Tarih Yazıcılığı I Açık Medeniyet
Tarih ve Medeniyet İlişkisi I Açık Medeniyet
Medeniyetler, Tarihler ve Zamanlar I Açık Medeniyet
Modern Aklın Eleştirisi ve Geleneksel Düşünce I Açık Medeniyet
Sezai Karakoç'un Diriliş Fikri ve Medeniyet Anlayışı I Açık Medeniyet
Sezai Karakoç ve Diriliş Muştusu I Açık Medeniyet
Sezai Karakoç'un Medeniyet Düşüncesi I Açık Medeniyet
Vahyin Medeniyet İnşasındaki Rolü I Açık Medeniyet
Teoman Duralı ve Medeniyet Düşüncesi I Açık Medeniyet
Bir İlim Medeniyeti Olarak İslam I Açık Medeniyet
Nefsin ve Ahlakın Mertebeleri I Açık Medeniyet
Çok Katmanlı Ahlak Anlayışı I Açık Medeniyet
İslam Medeniyetinde Araştırma Adabı I Açık Medeniyet
Kalp ve Akıl Arasındaki Çatışma I Açık Medeniyet
Anadolu'da Fütüvvet ve Medeniyet I Açık Medeniyet
Anadolu İrfanı ve Fütüvvet I Açık Medeniyet
Teori ve Pratik Arasında Fütüvvet I Açık Medeniyet
Fütüvvet Kültüründe Ahlakın Önemi I Açık Medeniyet
Fütüvvet Ahlakının Anlaşılması I Açık Medeniyet
Fütüvvet ve Medeniyet I Açık Medeniyet
İslam Medeniyetinde Ahlak Anlayışı I Açık Medeniyet
Ahlak ve Özgürlük I Açık Medeniyet
Medeniyet ve Ahlak İlişkisi I Açık Medeniyet
Medeniyeti Medeniyet Yapan Değerler I Açık Medeniyet
Medine Sözleşmesi ve Medeniyet Kavramı I Açık Medeniyet
İslam Medeniyetinde Varlık Düzeni I Açık Medeniyet
İslam'da Bilgi Anlayışı ve Mertebeleri I Açık Medeniyet
Ashabın İlim Anlayışı ve Medeniyet I Açık Medeniyet
İslam Medeniyetinin Emanet Anlayışı I Açık Medeniyet
Ashab ve Medeniyetimizin İnşası I Açık Medeniyet
Medeniyetimizin Öncü Nesli: Sahabe I Açık Medeniyet
Ahiret İnancı ve Medeniyet I Açık Medeniyet
Vahiy ve Medeniyetler I Açık Medeniyet
Namazın Önemi I Açık Medeniyet
Namaz ve Medeniyet I Açık Medeniyet
Vahyin Medeniyetin İnşasındaki Rolü I Açık Medeniyet
Asr-ı Saadet ve Medeniyet İltifatı I Açık Medeniyet
Geçmiş Medeniyetler I Açık Medeniyet
Dil ve Medeniyet İlişkisi I Açık Medeniyet
Asr-ı Saadet ve Medeniyet İrtibatı I Açık Medeniyet
Postmodernizm ve Medeniyet I Açık Medeniyet
Kültür ve Medeniyet I Açık Medeniyet
Medeniyete Dair I Açık Medeniyet
Medeniyet Kavramı I Açık Medeniyet

Diğer Programlar

TÜMÜ
-->

61. Bölüm

-->

36. Bölüm

-->

52. Bölüm

-->

31. Bölüm

-->

1. Bölüm

-->

60. Bölüm

-->

66. Bölüm

-->

23. Bölüm

CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı