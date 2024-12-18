Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

Açık Medeniyet'e bu hafta Dr. Mehmet Akif Kayapınar konuk oldu.

00:00 Açık Medeniyet

03:00 İbn-i Haldun'un Medeniyet Kuramı

06:25 Türkiye'nin Medeniyet Kimliği

08:30 Türkiye'nin Medeniyet Politikası Nedir?

16:30 Tek Medeniyet Fikri Nasıl Ortaya Çıktı?

21:15 Medeniyet Tek midir, Çok mudur?

25:15 Batı'nın, Türkiye Üzerinde Kurduğu Medeniyet Algısı

39:00 İbn-i Haldun'un Medeniyet Kuramı

42:30 Medeniyet Dışı Toplumlar Var mıdır?

48:00 İbn Haldun'a Göre Toplumsal Hayatın Kökeninde Ne Var?

57:00 "İslam Hak Medeniyettir, Tek Medeniyet Değildir"

01:14:30 "Batıl Dinler, İnsanlar Arasında Barışı Sağlayamaz"

01:18:30 Çok Medeniyetli Bir Dünya Düzeni İçin Neden İbn Haldun?

01:23:00 İbn Haldun'un Çok Medeniyetli Dünya Tasavvuru

01:30:00 İbn Haldun ve Huntington'ın Medeniyet Çatışması

01:34:00 Medeniyetlerin Sentezi Mümkün mü?