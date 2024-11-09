VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Filozof, Polikacı, Tarihçi: İbn Haldun | Açık Medeniyet 09 Kasım 2024 124. Bölüm
İbn Haldun: Bir Düşünürün Yolculuğu | Açık Medeniyet 08 Kasım 2024 123. Bölüm
İslam'ın Yükselişi İnsanlığa Ne Kazandıracak? | Açık Medeniyet 24 Mayıs 2024 120. Bölüm
Bilim ve Din İlişkisi | Açık Medeniyet 26 Nisan 2024 119. Bölüm
Bilim Kavramının Gelişimi ve Sosyal Bilimlere Etkisi | Açık Medeniyet 22 Nisan 2024 118. Bölüm
Nazar ve Müşahede Arasında Bilgi, Yöntem ve Gerçeklik | Açık Medeniyet 08 Nisan 2024 117. Bölüm
Bilginin Kaynağı Ve Konusu Olarak Amel: Batı Örneği | Açık Medeniyet 29 Şubat 2024 116. Bölüm
Batı Sosyolojisi Bağlamında Bilgi ve Amel İlişkisi | Açık Medeniyet 03 Mayıs 2024 115. Bölüm
Ameller bizi hakikate ulaştırır mı? | Açık Medeniyet 05 Şubat 2024 114. Bölüm
Batı Düşüncesinin Çıkmazları | Açık Medeniyet 30 Ocak 2024 113. Bölüm
Klasik düşünce geleneğinde nazari yöntem I Açık Medeniyet 22 Ocak 2024 112. Bölüm
Düşünce Geleneklerinde Nazari Yöntem ve Mahiyeti | Açık Medeniyet 16 Ocak 2024 111. Bölüm
Bilgi Kaynağı ve Yöntemi Olarak Nazar | Açık Medeniyet 09 Ocak 2024 110. Bölüm
Haber-i Vahid ve Medeniyet | Açık Medeniyet 02 Ocak 2024 109. Bölüm
Klasik Düşünce Geleneğimizde "İsnat" | Açık Medeniyet 26 Aralık 2023 108. Bölüm
İsnad Medeniyeti Olarak İslam | Açık Medeniyet 20 Aralık 2023 107. Bölüm
Kur'an Kıssalarının Çok Katmanlı Anlamı | Açık Medeniyet 28 Kasım 2023 106. Bölüm
Varlık ve Bilgi Kaynağı Olarak Kur'an I Açık Medeniyet 07 Kasım 2023 105. Bölüm
Semaya Açılan Kapı: Kudüs | Açık Medeniyet 24 Ekim 2023 104. Bölüm
Doğu'da ve Batı'da Bilim I Açık Medeniyet 15 Ağustos 2023 103. Bölüm
İslam Medeniyeti ve Mütevatir Haber | Açık Medeniyet 08 Ağustos 2023 102. Bölüm
İslam Medeniyetinde Ahlaki Bilgi | Açık Medeniyet 01 Ağustos 2023 101. Bölüm
Ahlaki Bilgi Kaynağı Olarak: Haber I Açık Medeniyet 25 Temmuz 2023 100. Bölüm
Bilgi kaynağı olarak haber | Açık Medeniyet 18 Temmuz 2023 99. Bölüm
İnsan neyi ne kadar bilebilir? I Açık Medeniyet 11 Temmuz 2023 98. Bölüm
Bilginin insan hayatındaki yeri I Açık Medeniyet 04 Temmuz 2023 97. Bölüm
Varlık Bilgisi, İlim Tasnifi ve Üniversite I Açık Medeniyet 09 Haziran 2023 96. Bölüm
Aşkın Bir İlkenin Terk Edilmesinin Sonuçları I Açık Medeniyet 09 Haziran 2023 95. Bölüm
Varlığın Bütünlüğünün Bozulması ve Etkileri I Açık Medeniyet 09 Haziran 2023 94. Bölüm
Varlık ve Toplum Anlayışı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 93. Bölüm
Metafizik, Etik ve Estetik I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 92. Bölüm
Modern Batı Düşüncesinde Varlık ve İlim Tasavvuru I Açık Medeniyet 09 Haziran 2023 91. Bölüm
Varlık ve Bilginin Mertebeleri I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 90. Bölüm
Taşköprülüzade'de Bilgi, Bilim ve Varlık I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 89. Bölüm
Erdemli Şehir ve Erdemli Toplum I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 88. Bölüm
Çok Katmanlı Varlık Anlayışı I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 87. Bölüm
Varlık Mertebeleri Arasında İnsan I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 86. Bölüm
İnsan ve Hakikat İlişkisi I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 85. Bölüm
Çok Katmanlı İnsan Ontolojisi I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 84. Bölüm
İnsanın Varoluşunun Anlamı I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 83. Bölüm
İnsanda Varlığı, Varlıkta İnsanı Görmek I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 82. Bölüm
Çok Katmanlı Varlık Ontolojisi I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 81. Bölüm
İslam Varlık Anlayışının İnsan Tanımı I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 80. Bölüm
Varlık ve Medeniyet I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 79. Bölüm
Sofizmin Dirilişi: Modern Varlık Anlayışı I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 78. Bölüm
Varlık, Bilgi ve Medeniyet I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 77. Bölüm
İslam Medeniyetinde Din ve Bilim I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 76. Bölüm
Batı Medeniyetinde Din ve Bilim İlişkisi I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 75. Bölüm
Bilim Tarihi ve İlerleme Paradigmasının Eleştirisi I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 74. Bölüm
Medeniyet ve Bilim İlişkisi I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 73. Bölüm
Batı Bilimi I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 72. Bölüm
Bilim Tarihi Yazımı I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 71. Bölüm
Siyasal Bir Aygıt Olarak İlerleme Düşüncesi ve Bilim I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 70. Bölüm
İlerlemeci Düşünceye Yönelik Eleştiriler I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 69. Bölüm
Modernite ve İlerleme Düşüncesi I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 68. Bölüm
İlerleme, Ahlak ve Din I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 67. Bölüm
Modernitenin Dini: İlerlemecilik Düşüncesi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 66. Bölüm
İlerleme ve Tarihin Sonu Düşüncesi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 65. Bölüm
Dünya Devleti Fikri I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 64. Bölüm
Liberallerin Gelecek Vizyonu I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 63. Bölüm
İlerlemeci Düşünürlerin Gelecek Tasavvurları I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 62. Bölüm
Modernitenin Dini: İlerleme Düşüncesi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 61. Bölüm
İlerlemecilerin Ütopyaları ve Tarihin Sonu Anlatısı I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 60. Bölüm
Bir Meşruiyet Aracı Olarak İlerleme Düşüncesi I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 59. Bölüm
İslam Medeniyetinde Önemli Kırılma Noktaları I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 58. Bölüm
Geri Kalmışlık Paradigması I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 57. Bölüm
İslam Düşünce Tarihinin Dönemlendirilmesi I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 56. Bölüm
İslam Düşünce Tarihi I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 55. Bölüm
Bilim Tarihi Yazarlığının İlkeleri I Açık Medeniyet 05 Eylül 2023 54. Bölüm
Gerileme Paradigmasına Yönelik Eleştiriler I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 53. Bölüm
Geri Kalma Paradigmasına Dair Yaklaşımlar I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 52. Bölüm
Gerileme Paradigmasını Kim Üretti? I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 51. Bölüm
Dünya Tarihi Yeniden Yazılmalı mı? I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 50. Bölüm
Tarih ve Medeniyet Arasındaki İlişki I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 49. Bölüm
Dünya Tarihine Dair I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 48. Bölüm
Batı Tarih Yazımının Bileşenleri I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 47. Bölüm
Felsefe ve Tarih I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 46. Bölüm
Avrupa Merkezli Tarih Anlayışı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 45. Bölüm
Dünya Tarih Yazıcılığı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 44. Bölüm
Tarih ve Medeniyet İlişkisi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 43. Bölüm
Medeniyetler, Tarihler ve Zamanlar I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 42. Bölüm
Modern Aklın Eleştirisi ve Geleneksel Düşünce I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 41. Bölüm
Sezai Karakoç'un Diriliş Fikri ve Medeniyet Anlayışı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 40. Bölüm
Sezai Karakoç ve Diriliş Muştusu I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 39. Bölüm
Sezai Karakoç'un Medeniyet Düşüncesi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 38. Bölüm
Vahyin Medeniyet İnşasındaki Rolü I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 37. Bölüm
Teoman Duralı ve Medeniyet Düşüncesi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 36. Bölüm
Bir İlim Medeniyeti Olarak İslam I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 35. Bölüm
Nefsin ve Ahlakın Mertebeleri I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 34. Bölüm
Çok Katmanlı Ahlak Anlayışı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 33. Bölüm
İslam Medeniyetinde Araştırma Adabı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 32. Bölüm
Kalp ve Akıl Arasındaki Çatışma I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 31. Bölüm
Anadolu'da Fütüvvet ve Medeniyet I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 30. Bölüm
Anadolu İrfanı ve Fütüvvet I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 29. Bölüm
Teori ve Pratik Arasında Fütüvvet I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 28. Bölüm
Fütüvvet Kültüründe Ahlakın Önemi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 27. Bölüm
Fütüvvet Ahlakının Anlaşılması I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 26. Bölüm
Fütüvvet ve Medeniyet I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 25. Bölüm
İslam Medeniyetinde Ahlak Anlayışı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 24. Bölüm
Ahlak ve Özgürlük I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 23. Bölüm
Medeniyet ve Ahlak İlişkisi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 22. Bölüm
Medeniyeti Medeniyet Yapan Değerler I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 21. Bölüm
Medine Sözleşmesi ve Medeniyet Kavramı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 20. Bölüm
İslam Medeniyetinde Varlık Düzeni I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 19. Bölüm
İslam'da Bilgi Anlayışı ve Mertebeleri I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 18. Bölüm
Ashabın İlim Anlayışı ve Medeniyet I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 17. Bölüm
İslam Medeniyetinin Emanet Anlayışı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 16. Bölüm
Ashab ve Medeniyetimizin İnşası I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 15. Bölüm
Medeniyetimizin Öncü Nesli: Sahabe I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 14. Bölüm
Ahiret İnancı ve Medeniyet I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 13. Bölüm
Vahiy ve Medeniyetler I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 12. Bölüm
Namazın Önemi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 11. Bölüm
Namaz ve Medeniyet I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 10. Bölüm
Vahyin Medeniyetin İnşasındaki Rolü I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 9. Bölüm
Asr-ı Saadet ve Medeniyet İltifatı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 8. Bölüm
Geçmiş Medeniyetler I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 7. Bölüm
Dil ve Medeniyet İlişkisi I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 6. Bölüm
Asr-ı Saadet ve Medeniyet İrtibatı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 5. Bölüm
Postmodernizm ve Medeniyet I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 4. Bölüm
Kültür ve Medeniyet I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 3. Bölüm
Medeniyete Dair I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 2. Bölüm
Medeniyet Kavramı I Açık Medeniyet 07 Temmuz 2023 1. Bölüm

Filozof, Polikacı, Tarihçi: İbn Haldun | Açık Medeniyet

Günümüz Sorunlarının İbn Haldun Düşüncelerine İhtiyacı Var mı?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk'ün sunumu, Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet
02:00 Bir Düşünürün Yolculuğu "İbn Haldun"
07:30 Filozof, Polikacı, Tarihçi: İbn Haldun
12:30 İbn Haldun ve Beraat-i İstihlal
18:00 Nisab-ı İstiğna ve Nisab-ı Gına Kavramları Ne Anlama Gelmektedir?
22:30 İbn Haldun Mukaddimesine Neden "Fakr" İle Başladı?
26:20 Çok Medeniyetli Bir Dünya Düzeni ve İbn Haldun
28:00 Toplumsal Düzenin Oluşturulmasında İbn Haldun'un Etkisi
34:00 İbn Haldun'un Osmanlı Düşünürlerine Etkisi
37:00 İbn Haldun'un Asabiyet Teorisi
40:30 İbn Haldun'un Sosyoloji Üzerindeki Etkileri
44:00 Batı Sosyolojisi Sorunlara Çözüm Üretebiliyor mu?
47:30 Günümüz Sorunlarının İbn Haldun Düşüncelerine İhtiyacı Var mı?
50:30 İbn Haldun Günümüz Sorunlarına Ne Söyler?
57:00 İbn Haldun İçin Ahlak Kavramı Ne İfade Eder?
59:00 İbn Haldun'un Medeniyet Tasarımı ve Ahlak
01:04:00 Sosyolojinin İhyası İçin İbn Haldun Neden Önemli?
01:09:00 İbn Haldun'un Medeniyet Anlayışı
01:11:00 İbn Haldun "Ümran" Kavramıyla Ne Demek İstedi?
01:13:00 Çok Medeniyetli Bir Dünya Düzeni ve İbn Haldun
01:23:00 Medeniyetin İhyası İçin İbn Haldun Neden Önemli?

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