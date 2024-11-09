Filozof, Polikacı, Tarihçi: İbn Haldun | Açık Medeniyet
Günümüz Sorunlarının İbn Haldun Düşüncelerine İhtiyacı Var mı?
Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk'ün sunumu, Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...
00:00 Açık Medeniyet
02:00 Bir Düşünürün Yolculuğu "İbn Haldun"
07:30 Filozof, Polikacı, Tarihçi: İbn Haldun
12:30 İbn Haldun ve Beraat-i İstihlal
18:00 Nisab-ı İstiğna ve Nisab-ı Gına Kavramları Ne Anlama Gelmektedir?
22:30 İbn Haldun Mukaddimesine Neden "Fakr" İle Başladı?
26:20 Çok Medeniyetli Bir Dünya Düzeni ve İbn Haldun
28:00 Toplumsal Düzenin Oluşturulmasında İbn Haldun'un Etkisi
34:00 İbn Haldun'un Osmanlı Düşünürlerine Etkisi
37:00 İbn Haldun'un Asabiyet Teorisi
40:30 İbn Haldun'un Sosyoloji Üzerindeki Etkileri
44:00 Batı Sosyolojisi Sorunlara Çözüm Üretebiliyor mu?
47:30 Günümüz Sorunlarının İbn Haldun Düşüncelerine İhtiyacı Var mı?
50:30 İbn Haldun Günümüz Sorunlarına Ne Söyler?
57:00 İbn Haldun İçin Ahlak Kavramı Ne İfade Eder?
59:00 İbn Haldun'un Medeniyet Tasarımı ve Ahlak
01:04:00 Sosyolojinin İhyası İçin İbn Haldun Neden Önemli?
01:09:00 İbn Haldun'un Medeniyet Anlayışı
01:11:00 İbn Haldun "Ümran" Kavramıyla Ne Demek İstedi?
01:13:00 Çok Medeniyetli Bir Dünya Düzeni ve İbn Haldun
01:23:00 Medeniyetin İhyası İçin İbn Haldun Neden Önemli?