Filozof, Polikacı, Tarihçi: İbn Haldun | Açık Medeniyet

Günümüz Sorunlarının İbn Haldun Düşüncelerine İhtiyacı Var mı?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk'ün sunumu, Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Bir Düşünürün Yolculuğu "İbn Haldun"

07:30 Filozof, Polikacı, Tarihçi: İbn Haldun

12:30 İbn Haldun ve Beraat-i İstihlal

18:00 Nisab-ı İstiğna ve Nisab-ı Gına Kavramları Ne Anlama Gelmektedir?

22:30 İbn Haldun Mukaddimesine Neden "Fakr" İle Başladı?

26:20 Çok Medeniyetli Bir Dünya Düzeni ve İbn Haldun

28:00 Toplumsal Düzenin Oluşturulmasında İbn Haldun'un Etkisi

34:00 İbn Haldun'un Osmanlı Düşünürlerine Etkisi

37:00 İbn Haldun'un Asabiyet Teorisi

40:30 İbn Haldun'un Sosyoloji Üzerindeki Etkileri

44:00 Batı Sosyolojisi Sorunlara Çözüm Üretebiliyor mu?

47:30 Günümüz Sorunlarının İbn Haldun Düşüncelerine İhtiyacı Var mı?

50:30 İbn Haldun Günümüz Sorunlarına Ne Söyler?

57:00 İbn Haldun İçin Ahlak Kavramı Ne İfade Eder?

59:00 İbn Haldun'un Medeniyet Tasarımı ve Ahlak

01:04:00 Sosyolojinin İhyası İçin İbn Haldun Neden Önemli?

01:09:00 İbn Haldun'un Medeniyet Anlayışı

01:11:00 İbn Haldun "Ümran" Kavramıyla Ne Demek İstedi?

01:13:00 Çok Medeniyetli Bir Dünya Düzeni ve İbn Haldun

01:23:00 Medeniyetin İhyası İçin İbn Haldun Neden Önemli?