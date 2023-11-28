Kur'an Kıssalarının Çok Katmanlı Anlamı | Açık Medeniyet

Bu bölümde Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla Kur'an'da kıssaların temel anlamları konuşuldu.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk'ün sunumu, Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Kur'an kıssalarının çok katmanlı anlamı

10:00 Kıssalar karmaşık hadiseleri nasıl anlaşılır kılar?

18:00 Kur'an'daki temsil ve kıssaları nasıl anlamalıyız?

21:00 Beşer ve insan arasındaki fark nedir?

25:00 Kur'an'daki temsil ve kıssaları nasıl anlamalıyız?

29:00 Modern insana kimler örnektir?

33:00 Kur'an kıssalarının çok katmanlı anlamı

37:30 Kur'an'da kıssaların temel anlamları

39:15 Hakikati iletmede bir yöntem olarak kıssa anlatmak

44:30 Kıssalar karmaşık hadiseleri nasıl anlaşılır kılar?

52:00 Kıssalardan nasıl bir yöntemle çıkarsamalar yapabiliriz?

01:01:00 Hakikati iletmede bir yöntem olarak kıssa anlatmak

01:08:00 Kıssalar ne söyler?

01:12:00 Kur'an kıssalarından hisse çıkarmak: Temsili Anlamak

01:22:00 Mesnevi'de temsil ve çok katmanlı anlam

01:28:00 İnsan hayatında anlatı ve temsillerin belirleyici rolü

01:35:00 Kur'an kıssalarının çok katmanlı anlamı