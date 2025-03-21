Medeniyetin Temeli: Ümmet Bilinci ve Birlik Ruhu | Açık Medeniyet

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

02:30 Medeniyetin Temeli: Ümmet Bilinci ve Birlik Ruhu

05:00 Ümmetin Dirilişi, Medeniyet İnşası

06:00 Ümmet Kavramı Nedir ve Tarihsel Olarak Nasıl Gelişmiştir?

11:00 İslam Medeniyetinin Temeli: Ümmet Şuuru

20:00 Hz. Peygamber'in Medeniyet İnşasındaki Rolü

23:30 İnsan İlişkilerinin Düzenlenmesinde Hz. Peygamber'in Rolü

26:15 İslam Medeniyetinde Mescitlerin İbadet Yeri Olmasın Ötesinde Hangi İşlevleri Vardır?

32:00 Mescitler, Sosyal Bağları Nasıl Güçlendirir?

33:45 Ümmet ve Millet Kavramları Birbirinden Nasıl Ayrışır?

41:00 Muhacirler ve Ensar Arasında Kurulan Kardeşlik: Muahat

53:00 Muahat Sistemi, Toplumsal Birlikteliğe Nasıl Katkı Sağlamıştır?

01:00:00 İslamiyet'in Getirdiği Uhuvvet Anlayışı

01:03:00 Bir Toplumun İsar Anlayışıyla Kurulması, O Toplumda Nasıl Bir Ortam Oluşturur?

01:07:00 İsar Anlayışı Toplumsal Dayanışmayı Nasıl Etkiler?

01:10:00 Bir Toplumda İsar Anlayışının Benimsenmesi, Sosyal Adalet Açısından Nasıl Faydalar Sağlar?

01:13:00 İsar Anlayışı, Toplumda Güvenliği Nasıl Etkiler?

01:16:00 İsar Anlayışı, Günümüzde Nasıl Hayata Geçirilebilir?

01:24:00 Ümmetin Dirilişi, Medeniyetin İnşası