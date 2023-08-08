İslam Medeniyeti ve Mütevatir Haber | Açık Medeniyet

Mütevatir haber Müslümanın gündelik hayatını nasıl şekillendiriyor?

İslam medeniyetini oluşum sürecini nasıl anlamalıyız? İslam medeniyetinin oluşumunda sahabenin rolü nedir? Müslümanlar ahlaki bilgiye nasıl ulaşır? Mütevatir haber Müslümanın gündelik hayatını nasıl şekillendiriyor? Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk'ün sunumu, Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Ahlaki bilginin temeli olarak "Mütevatir Haber"

06:00 İslam Medeniyeti ve Mütevatir Haber

11:00 İslam medeniyetini oluşum sürecini nasıl anlamalıyız?

16:00 İslam medeniyetinin oluşumunda sahabenin rolü

20:30 Müslümanlar ahlaki bilgiye nasıl ulaşır?

29:00 Batı düşüncesinin kırılma noktası: Bilginin varlığı öncelediği fikri

35:00 Modern devletinin fikri temelleri nasıl kurgulandı?

53:00 Mütevatir haber Müslümanın gündelik hayatını nasıl şekillendiriyor?

01:04:00 İslam ilim geleneğinde haberin bilgi bilimsel dereceleri

01:08:00 İslam ilim geleneğinde bilginin çeşitleri

01:12:00 İslam'da doğru bilginin kaynakları