Düşünce Geleneklerinde Nazari Yöntem ve Mahiyeti | Açık Medeniyet

Selçuklu’dan Osmanlı’ya Hindistan’dan Endülüs’e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün’ün katkılarıyla sizlerle.

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Nazari Yöntem ve Mahiyeti

04:30 Düşünce sürecini hangi yöntemler belirler?

07:30 Düşünce geleneklerinde nazari yöntem

12:30 İnsan, tikel bilgiden tümel bilgiye hangi yöntemle ulaşabilir?

17:30 Hakikate ulaşabiliriz ama nasıl?

23:15 Modern ve post-modern düşünce yöntemlerinin temel özellikleri

26:30 İdealist ve materyalist yöntemlerin ortak ve farklı yönleri

33:00 Klasik düşüncemizde nazar nasıl tanımlanır?

36:30 Klasik düşünce geleneğimizde öne çıkan yöntemler nelerdir?

39:30 Nazari yöntemi diğer yöntemlerden ayıran özellikler nelerdir?

45:00 Cürcani nazarı nasıl tanımlar?

51:00 Bildiklerimizden bilmediklerimize nasıl gideceğiz?

59:00 Nasıl doğru düşünürüz?

01:03:00 İçtihad ve nazar arasında nasıl bir irtibat var?

01:08:00 Klasik düşünce geleneğimizde yöntem meselesi

01:18:00 İnsanı külli bilgiye ulaştıran yöntem hangisidir?

01:21:00 Bilgi edinme süreci ve nazari yöntem

01:25:00 Batı'dan aldığımız her şey rasyonel midir?

01:29:00 Taftazani'ye göre hakikate hangi yöntemle ulaşabiliriz?