Katmanlı Hakikat Anlayışı, Toplumsal Normlar ve Cinsiyet İle Nasıl Etkileşime Girer? | Açık Medeniyet

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Hakikat, İnsan ve Cinsiyet

06:30 Katmanlı Hakikat Anlayışı Nedir?

09:15 Katmanlı Hakikat Anlayışı, Toplumsal Normlar ve Cinsiyet İle Nasıl Etkileşime Girer?

10:15 Toplumsal İnşacılık Hakikati Nasıl Tanımlar?

13:30 Hakikat Anlayışı, Toplumsal Faktörlere Bağlı Olarak Nasıl Farklılıklar Gösterir?

20:15 Hakikat, Toplumsal ve Bireysel İnşa Süreçleriyle Nasıl Şekillenir?

23:15 Batı Felsefesinde, Hakikat Anlayışı Nasıl Şekillenmiştir?

26:00 Tabii Hakikat İle Vazi Hakikat Arasındaki Farklar Nelerdir?

33:15 Tabii Hakikat İle Vazi Hakikat, Bireylerin Gerçeklik Algısını Nasıl Şekillendirir?

38:00 Katmanlı Hakikat Anlayışı Nedir?

42:00 Hakikat Anlayışı, Toplumsal Faktörlere Bağlı Olarak Nasıl Farklılıklar Gösterir?

46:00 Kant'a Göre Hakikat, Sadece Algılarla mı Şekillenir?

58:00 Kant'a Göre Tabiat, İnsan Zihninin Kategorileriyle Nasıl Şekillenir?

01:03:00 Kant'a Göre Tabiatın Yasaları, İnsan Zihninin Yapılarıyla Nasıl Bir İlişki İçindedir?

01:08:00 Pozitif Bilimler, İnsan Bilgisinin Sınırlarını Nasıl Belirler?

01:14:00 Hakikat Anlayışı, Toplumsal Faktörlere Bağlı Olarak Nasıl Farklılıklar Gösterir?

01:17:00 Batı Felsefesinde, Hakikat Anlayışı Nasıl Şekillenmiştir?

01:19:00 Pozitivist Anlayışa Göre Hakikat, Nasıl Ortaya Çıkar?

01:25:00 Batılı Düşünürlere Göre Hakikati Kim İnşa Eder?