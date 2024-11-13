Batı'da Sosyal Bilimlerin Ortaya Çıkış Süreci | Açık Medeniyet
Batı'da Ortaya Çıkan Sosyal Bilimlere İslamiyetin Etkisi Oldu mu?
Prof. Dr. Recep Şentürk'ün sunumu Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla Açık Medeniyet yeni bölümüyle sizlerle...
Açık Medeniyet'e bu hafta Dr. Mehmet Akif Kayapınar konuk oldu.
00:00 Açık Medeniyet
02:00 Sosyal Bilimlerde Yenilenme İbn Haldun İle Gerçekleşebilir mi?
04:00 Batı'da Sosyal Bilimlerin Ortaya Çıkış Süreci
09:30 Batı'da Ortaya Çıkan Sosyal Bilimlere İslamiyetin Etkisi Oldu mu?
15:00 Sosyal Bilimlerin Ortaya Çıkış Nedeni
21:20 İbn Haldun'un İlim ve Fikir Dünyası
27:00 Toplum Sözleşmesi Teorisi'nin Ortaya Çıkış Sebebi
38:00 Sosyal Bilimlerin Ortaya Çıkış Sürecinde "Birey"
41:00 Sosyal Bilimler Bir Araç Olarak mı Ortaya Çıktı?
45:00 Masonluk Sınıfsal Bir İdeoloji mi?
47:30 Sınıfsal Farklılıklar Sosyal Bilimleri Nasıl Etkiledi?
53:00 Sosyal Bilimler Toplumu İnşa Etme Aracı mıdır?
01:00:00 Avrupa'da Sosyal Bilimlerin Topluma Etkisi
01:05:00 Sınıfsal Farklılıklar Sosyal Bilimleri Nasıl Etkiledi?
01:20:00 Batı'da Sosyal Bilimlerin Ortaya Çıkış Süreci
01:29:00 Krizdeki Sosyal Bilimlere Alternatif İbn Haldun Olabilir mi?