Batı'da Sosyal Bilimlerin Ortaya Çıkış Süreci | Açık Medeniyet

Batı'da Ortaya Çıkan Sosyal Bilimlere İslamiyetin Etkisi Oldu mu?

Prof. Dr. Recep Şentürk'ün sunumu Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla Açık Medeniyet yeni bölümüyle sizlerle...

Açık Medeniyet'e bu hafta Dr. Mehmet Akif Kayapınar konuk oldu.

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Sosyal Bilimlerde Yenilenme İbn Haldun İle Gerçekleşebilir mi?

04:00 Batı'da Sosyal Bilimlerin Ortaya Çıkış Süreci

09:30 Batı'da Ortaya Çıkan Sosyal Bilimlere İslamiyetin Etkisi Oldu mu?

15:00 Sosyal Bilimlerin Ortaya Çıkış Nedeni

21:20 İbn Haldun'un İlim ve Fikir Dünyası

27:00 Toplum Sözleşmesi Teorisi'nin Ortaya Çıkış Sebebi

38:00 Sosyal Bilimlerin Ortaya Çıkış Sürecinde "Birey"

41:00 Sosyal Bilimler Bir Araç Olarak mı Ortaya Çıktı?

45:00 Masonluk Sınıfsal Bir İdeoloji mi?

47:30 Sınıfsal Farklılıklar Sosyal Bilimleri Nasıl Etkiledi?

53:00 Sosyal Bilimler Toplumu İnşa Etme Aracı mıdır?

01:00:00 Avrupa'da Sosyal Bilimlerin Topluma Etkisi

01:05:00 Sınıfsal Farklılıklar Sosyal Bilimleri Nasıl Etkiledi?

01:20:00 Batı'da Sosyal Bilimlerin Ortaya Çıkış Süreci

01:29:00 Krizdeki Sosyal Bilimlere Alternatif İbn Haldun Olabilir mi?