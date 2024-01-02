Haber-i Vahid ve Medeniyet | Açık Medeniyet

Bu bölümde Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün’ün katkılarıyla doğru bilgiye ulaşmada tahkikin önemi konuşuldu.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Haber-i Vahid ve Medeniyet

04:30 Epistemolojik Bir Bilgi Türü: Haber-i Vahid

07:00 Haber-i Vahid'in bilgi değeri

13:55 Haber-i Vahid kesin bilgi midir?

20:30 İslam medeniyetinde Haber-i Vahid

23:20 Bir haberin mütevatir olması neden önemli?

28:20 Haber-i Vahid'in zanni olma ihtimali nedir?

37:00 Haber-i Vahid'in mahiyeti ve bilgi bilimsel değeri

45:00 Epistemolojik bir bilgi türü: Haber-i Vahid

50:00 İslam medeniyetinde Haber-i Vahid

58:00 Doğru bilgiye ulaşmada tahkikin önemi

01:05:00 Bir haberin mütevatir olması neden önemli?

01:13:00 Haber-i Vahid hangi alanlarda kullanılıyor?

01:22:00 Modern anlatılar nasıl kurgulanmış?

01:27:00 Büyük anlatılar haber-i vahid olarak kabul edilir mi?