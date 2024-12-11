Toplumsal Yaşamın Aşamaları: Bedevilik ve Hadarilik | Açık Medeniyet

Ekonomik Kalkınma ve Ahlaki Çöküntü Arasında Nasıl Bir Bağlantı Var?

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı…

Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle... Açık Medeniyet'e bu hafta Dr. Mehmet Akif Kayapınar konuk oldu.

00:00 Açık Medeniyet

05:00 Ekonomik Kalkınma ve Ahlaki Çöküntü Arasında Nasıl Bir Bağlantı Var?

08:00 İdeolojiler Ekonomi ve Ahlak Kavramlarını Nasıl Değerlendiriyor?

10:30 İbn Haldun Paradoksu: Ekonomik Kalkınma ve Ahlaki Çöküntü

17:00 İbn Haldun'un İktisadi Görüşleri

21:00 "Yeryüzünün İmarı Akıl ve El İle Oluşur"

25:00 Toplumsal Yaşamın Aşamaları: Bedevilik ve Hadarilik

29:00 İbn Haldun'un Ekonomi Modeli ve Kuramları

38:00 Bedevi Ümrandan Haberi Ümrana Geçiş

44:00 İbn Haldun'a Göre Toplum ve Şehir

51:00 Ekonomi, Ahlaki Çöküşe Neden Olur mu?

55:00 Ekonomik Kalkınma ve Ahlaki Çöküntü Arasında Nasıl Bir Bağlantı Var?

59:00 Ahlaki Erozyonun Asıl Sebebi Ekonomi mi?

01:03:00 Devletleri Çöküşe Götüren Sebepler Nelerdir?

01:09:00 İbn Haldun ve Asabiyet Teorisi

01:15:00 Türkiye, Medeniyet DÖnemlerinin Hangi Aşamasında?

01:22:00 İbn Haldun'un Çöküş Teorisi ve Osmanlı Devleti