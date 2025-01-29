Medeniyet Mimarı Peygaberimiz'in İzinde Bir Yolculuk | Açık Medeniyet

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet'e bu hafta Prof. Dr. Serdar Demirel konuk oldu.

00:00 Açık Medeniyet

02:00 Medeniyet Mimarı Peygaberimiz'in İzinde Bir Yolculuk

04:30 Bir Toplumdan Bir Medeniyete: Hz. Muhammed'in Önderliği

09:00 Hz. Muhammed, Medeniyet İnşasında Nasıl Bir Rol Üstlendi?

18:00 Hz. Peygamber'in Medeniyet İnşası, Batılı Düşünürleri Nasıl Etkiledi?

30:00 Medeniyet İnşasında Ahlakın Rolü

31:00 Edep ve Ahlak Birbirinden Nasıl Ayrılır?

33:30 Küresel Etik Nedir?

35:45 Bir Birey, Tüm İnsanlık İçin Evrensel Ahlak Kurallarını Belirleyebilir mi?

39:00 Hz. Peygamber Nasıl Bir Coğrafyada Doğdu?

54:00 Hz. Peygamber'in Ahlakı, Medeniyetin Şekillenmesinde Nasıl Etkili Oldu?

57:30 Medeniyet Mimarı Peygamberimiz'in İzinde Bir Yolculuk

01:05:00 Hz. Muhammed'in İzinde Medeniyetin Aydınlanışı

01:14:00 Hz. Muhammed, Medeniyet İnşasında Nasıl Bir Rol Üstlendi?

01:20:00 Kültür ve Medeniyet Arasında Nasıl Bir Fark Var?

01:25:00 Hz. Peygamber'in Ahlakı, Medeniyetin Şekillenmesinde Nasıl Etkili Oldu?

01:32:00 Tahsin Görgün: İslamiyet Dışında Bütün Dinler Kültürün Sonucudur